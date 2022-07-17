"Судний день для Росії": Зеленський різко висловився щодо цинічних закидів Кремля

Зеленський розповів про Судний День Росії / скріншот Офіс президента

Росія давно йшла до статусу держави-терориста і до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України.

Це для країни-агресора стане судним днем і не в переносному сенсі, а буквально, сказав глава держави у вечірньому зверненні 17 липня, відреагувавши таким чином на закиди Росії щодо України.

"Сьогодні з Росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито "судний день" для України. Звичайно, ніхто не буде сприймати такого залякування, але зверніть увагу наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні - в чергову річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малазійського Боїнга. 298 осіб було вбито в очевидному акті тероризму, 80 дітей, громадяни 10 держав", - сказав президент.

Він додав, що вже тоді Росія йшла цим шляхом до статусу держави-терориста і до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України.

"Це для Росії буде судним днем і не в переносному сенсі, а буквально", - підкреслив Зеленський.

Погрози Медведєва на адресу України

Раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що небажання України і країн НАТО, мовляв, визнати окупований Крим "територією Росії" є загрозою для Росії.

Він побоюється ядерного потенціалу блоку безпеки Заходу і, мовляв, "нападу" Києва на Москву. Причому він пригрозив українській державі "судним днем" у разі спроби звільнення Криму.

Російський чиновник сказав про те, що небажання України і НАТО визнавати захоплений Крим нібито "російським" є "системною загрозою" для Москви.

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