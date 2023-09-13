'Перший у списку': Буданов вступає в аспірантуру 'Острозької академії'

Буданов перший у списку на спеціальність "Політологія" на вечірню форму навчання.

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Буданов вступає на аспірантуру / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео ГУР

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов з'явився у списку вступників до аспірантури університету "Острозька академія" на Рівненщині.

Про це Суспільне дізналося з рейтингових списків вступників в аспірантуру НаУОА 2023-2024, в університеті цю інформацію підтвердили.

За даними рейтингової таблиці, Кирило Буданов перший у списку на спеціальність "Політологія". Формою навчання вказана вечірня.

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Буданов перший у списку на спеціальність "Політологія" / скріншот: таблиця рейтингу НаУОА

"У зв'язку з тим, що академію закінчив Головнокомандувач Залужний, дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", - розповів ректор Острозької академії, Герой України Ігор Пасічник.

Ректор наголосив, що це ще не зарахування в аспірантуру, а поки рейтинг тих, хто допущений до аспірантури. Наказу про зарахування ще немає.

"Острозька академія зараз входить у трійку найкращих університетів не тільки в Україні. Якщо УКУ приватний університет, то залишилися Києво-Могилянська академія та Острозька академія. Цілком закономірно, що до нас ідуть вступати. Тим більше, що ми маємо таку спеціальність як "Національна безпека" та "Політологія", які якраз пов'язані із питаннями, що стосується військової справи", - додав Ігор Пасічник.

Нагадаємо, що Буданов розкрив, як закінчиться війна в Україні. Щоб це зупинити, треба повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років, вважає очільник ГУР.

Кирило Буданов натякнув на нове вербування пілотів РФ. Разом з тим глава української військової розвідки не став деталізувати роботу ГУР з іншими військовими льотчиками країни-агресора РФ.

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