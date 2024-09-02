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Стало відомо, на які умови розраховує Україна для вступу в НАТО

Яна Ставська
2 вересня 2024, 13:27
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На зараз Україна не висуватиме Альянсу яких-небудь пропозицій. Стефанішина пояснила, чому так.
Стало відомо, на які умови розраховує Україна для вступу в НАТО
Вступ України до НАТО - на яких умовах може відбутися / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Київ розраховує вступити до НАТО на умовах поширення рішення Альянсу на кордони 1991 року, розповіла в інтервʼю РБК-Україна віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, Банкова "буде чути" усіх союзників та вестиме переговори з кожною державою-членом НАТО, зокрема з тими, що зараз виступають проти північноатлантичної інтеграції України.

Водночас пропонувати якісь рішення до того, як союзники не запропонували членства, Банкова не планує.

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Однак Київ розраховує, що майбутнє рішення про ратифікацію членства поширюватиметься на усю територію України у кордонах 1991 року.

"Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО. На етапі, коли мова буде йти про ратифікацію рішення про приєднання України до НАТО, ми будемо спілкуватись з усіма, і цей процес буде відкритий, публічний, але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце", - зазначила віце-премʼєрка.

Хто така Ольга Стефанішина

Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій:

  • комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;
  • українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва.

Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

Україна і НАТО - останні новини

Як писав Главред, країни Північноатлантичного альянсу збільшать військову допомогу Україні. Таке питання було обговорено під час засідання Ради Україна-НАТО.

На думку президента Чехії Петра Павела, Україна може вступити в НАТО попри окупацію. Він допустив, що українські землі можуть бути окуповані протягом довгого часу, але без того факту, що демократичний світ визнає нові кордони держав.

При цьому Україна зможе вступити до НАТО за збереження нинішнього темпу деградації РФ через 10 років, вважає доктор політичних наук Максим Розумний.

Він зазначив, що така ситуація може скластися лише тоді, коли Росія буде максимально ослаблена, що можливе після повалення режиму Путіна або в стані його агонії, коли режим перетвориться на нову Північну Корею, повністю ізолюється і втратить значну частину своїх ресурсів.

вступление в НАТО инфографика
Вступ України до НАТО / Інфографіка: Главред

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війна в Україні НАТО війна Росії та України Ольга Стефанішина
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