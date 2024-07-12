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"Це реалістичний термін": стало відомо коли Україна стане членом НАТО

Юрій Берендій
12 липня 2024, 21:25
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Україна зможе вступити до НАТО за збереження нинішнього темпу деградації РФ через 10 років, вважає доктор політичних наук Максим Розумний.
'Це реалістичний термін': стало відомо коли Україна стане членом НАТО
Став відомий реалістичний термін вступу України до НАТО / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Україна зможе вступити до НАТО після закінчення гарячої фази російсько-української війни. Північноатлантичний альянс не буде робити активних кроків щодо вступу України через загрозу ескалації з боку Росії. Про це інтерв'ю Главреду розповів доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний

За його словами, лише тоді, коли загроза ескалації з боку Росії буде усунена, а варто розуміти, що Росія може дестабілізувати не тільки Україну, але й інші сусідні країни на своєму західному кордоні. В цьому випадку НАТО, бувши впевненим, що це не становить небезпеки, ймовірно, розгляне питання вступу України до Альянсу на практичному рівні.

"При цьому нам говоритимуть про необхідність реформ, дотримання демократії, верховенства права. З історичного досвіду ми пам'ятаємо, як ситуативно до НАТО приймали Грецію разом із Туреччиною", - сказав Розумний.

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Політичний експерт підкреслює, що такими колізіями дуже легко маніпулювати – у НАТО можуть заявити, що в Україні ще недостатньо демократії, замість того, щоб прямо сказати, що наразі невигідно приймати Україну до Альянсу, оскільки це погіршить безпекову ситуацію для НАТО та його членів і не принесе жодної користі.

Він зазначає, що така ситуація може скластися лише тоді, коли Росія буде максимально ослаблена, що можливе після повалення режиму Путіна або в стані його агонії, коли режим перетвориться на нову Північну Корею, повністю ізолюється і втратить значну частину своїх ресурсів.

"У якій перспективі ця ситуація може настати - важко сказати. Я думаю, що при збереженні нинішнього темпу деградації РФ, позбавлення її ринків, ресурсів, розпаду інфраструктури 10 років - це реалістичний термін. Звичайно, якщо Україна ці 10 років переживе в більш-менш притомному стані", - резюмував Максим Розумний.

вступление в НАТО инфографика
Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО - що відомо про саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна наразі не може стати повноцінним членом НАТО через відсутність консенсусу серед усіх держав-членів альянсу. Однак у майбутньому Україна обов'язково вступить до Північноатлантичного блоку, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на саміті у Вашингтоні.

У декларації, узгодженій усіма членами НАТО на саміті 10 липня, буде зазначено про "незворотність" вступу України до альянсу, повідомляє Reuters.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що Україна отримає запрошення від НАТО на наступному саміті. Однак наразі в альянсі немає єдності щодо цього питання, зокрема проти виступають США і Німеччина.

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