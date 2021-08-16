Стало відомо, на якому рівні держслужбовці володіють українською мовою

Сертифікати про рівень володіння державною мовою отримали 3412 осіб.
C початку проведення іспиту на визначення рівня володіння державною мовою його здали вже 7 652 держслужбовців. Результати виявилися хорошими.
Як повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови, за перший тиждень іспит склали 1228 осіб, за другу - 1660, за третю - 1878 , за четверту - 2886.
Тим часом, існує три рівні знання мови - початковий, середній і рівень, на якому людина вільно володіє державною мовою.
За результатами першого місяця державні сертифікати початкового рівня А1 - не отримав жоден чиновник; А2 отримали 3 особи; українською мовою на середньому рівні В1 володіють 29 осіб; а на рівні В2 - 240 осіб; вільно володіють українською мовою понад 3000 осіб.
Таким чином частка держслужбовців, які не склали іспит, не перевищує і 2%.
При цьому, Національна комісія зі стандартів державної мови зазначає, що тестову частину іспиту автоматично перевіряє комп'ютер, а іншу - екзаменатори.
Іспит для держслужбовців на знання української мови - що про це відомо:
- 16 липня в Україні стартував новий етап реалізації норм закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", метою якого є збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.
- 19 липня в Україні чиновники почали складати перші іспити на рівень володіння українською мовою.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що цього року іспит на знання української мови стане обов'язковим для всіх претендентів на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування.