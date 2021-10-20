Стафілокок - у кожного десятого: у МОЗ перевірили їдальні в українських школах та дитсадках

Позапланові перевірки стартували по всій Україні 11 жовтня / УНІАН

Кожен десятий працівник їдальні в школах і дитсадках є носієм золотистого стафілокока. Такі дані озвучили в МОЗ за підсумками восьми днів перевірок.

Перевірки пройшли в більш ніж 3000 навчальних закладах, а працівників-носіїв стафілокока будуть усувати від роботи до одужання, повідомили в пресслужбі МОЗ.

Позапланові перевірки стартували по всій Україні 11 жовтня

"Раптові перевірки пройшли в 3 002 закладах. Перевірили 1 410 закладів дошкільної освіти, 1 477 закладів загальної середньої освіти, 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 77 інтернатів, 30 інших закладів", - зазначають у МОЗ.

читайте такожМасове отруєння у школі Хмельницького: захворіли 85 осіб, учні на дистанційціЗгідно з результатами обстежень, 940 працівників є носіями золотистого стафілокока. З них:

422 особи - у дитячих садках;

455 - у школах;

55 - в інтернатах;

3 - у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

5 - у харчоблоках інших закладів.

Уточнюється, що результати ще 2 283 досліджень очікуються.

Реклама

Що таке і чим небезпечний золотистий стафілокок

Золотистий стафілокок - вид кулястих грампозитивних бактерій з роду стафілококів. Приблизно 25-40% населення є постійними носіями цієї бактерії, яка може зберігатися на шкірних покривах і слизових оболонках верхніх дихальних шляхів. Бактерія може викликати широкий діапазон захворювань, починаючи з легких шкірних інфекцій.

Раніше головред писав, що у Хмельницькому в одній з місцевих шкіл медики зафіксували спалах гострої кишкової інфекції.

Повідомлялося, що захворіли щонайменше 84 учні (з першого по четвертий клас) і один дорослий. Всі пацієнти харчувалися в шкільній їдальні. Згодом у них з'явилася багаторазова блювота, діарея, а також підвищення температури тіла від 37 до 39 градусів. Попередній діагноз - "харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт".