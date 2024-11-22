США назвали винного в ескалації війни: у Білому домі розкрили важливі деталі

США не бачать жодних підстав для зміни своєї ядерної доктрини після оновлень російської ядерної доктрини.

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Хто винен у ескалації війни в Україні / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, УНІАН

Головні тези:

Росія переходить на новий етап війни

Які ризики ескалації війни

Речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр повідомив, що відповідальність за ескалацію конфлікту в Україні, зокрема залученням військ Північної Кореї, повністю лежить на Росії. Вашингтон попереджав Москву про неприпустимість залучення "інших країн" до бойових дій.

"Ескалація на кожному етапі походила від Росії", - наголосила прессекретарка, передає "Голос Америки". відео дня

За її словами, адміністрації Джо Байдена, що йде, продовжить активно надавати допомогу Україні в останні місяці до закінчення терміну чинного глави держави. Втім, Жан-П'єр відмовилася коментувати зміну позиції США щодо ракет ATACMS.

"Саме Росія продовжує ескалацію. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її боротьбі проти цієї агресії", - сказала вона.

США не бачать жодних підстав для зміни своєї ядерної доктрини після оновлень російської ядерної доктрини, про що напередодні заявив президент Володимир Путін. Представниця Білого дому засудила "безвідповідальну" риторику Москви.

"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої ядерної доктрини або позицій у відповідь на заяви Росії", - наголосила Жан-П'єр.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ вперше вдарили по Росії ракетами Storm Shadow. Уряд Британії дозволив застосування Україною далекобійних ракет для ударів по Росії у відповідь на застосування військ КНДР у війні, зазначають ЗМІ.

Росіяни жорстоко розстріляли полонених бійців ЗСУ на двох напрямках. Окупанти розстріляли полонених на Покровському та Курському напрямках. Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині.

ЗСУ успішно відновлюють позиції на Донеччині. Повернення під контроль раніше захоплених окупантами позицій підтверджують геолокаційні кадри від 20 листопада. Українські сили знову діяли у цій ділянці на Покровському напрямку.

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