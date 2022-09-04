Час настав: Соловйов пригрозив Пугачовій і обізвав співачку

Пугачова, Соловйов / скріншот

Російський пропагандист Володимир Соловйов, після приїзду Алли Пугачової до Росії, не може заспокоїтися.

Соловйов у своїх ефірах постійно зачіпає тему Максима Галкіна, який підтримав Україну і публічно виступив проти війни Росії в Україні.

Як вважає путінський журналіст, Пугачова повернулася в РФ, оскільки у неї нібито закінчилися гроші, тому вона вирішила податися в рідну країну.

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В одному зі своїх пропагандистських ефірів Соловйов вирішив обізвати Пугачову лайном і тепер пішов ще далі, закликавши Аллу Борисівну до відповіді.

"Пугачова, яка повернулася в Росію, свого часу обіцяла відкрити рот і все розповісти. Алла Борисівна, час прийшов. Давайте! Почніть з себе. Скільки, хто і як вам відвантажував готівкою, починаючи з 1990-х за підтримку різноманітних політичних кандидатів. Я пам'ятаю вашу участь у президентській кампанії, в губернаторських... Просто, щоб люди розуміли ціну вашої неупередженої думки і вашої любові", - заявив Соловйов.

Сама Пугачова не реагує на нападки пропагандиста. Правда, 1 вересня, коли вона разом з дітьми приїхала на шкільну лінійку, то обмовилася перед журналістами, мовляв, хочеться декому "набити морду".

Після чого в Instagram Пугачова опублікувала колаж зі знімками себе, Соловйова і Галкіна.

"Шкода Володю. Але ж і лопнути можна від злості і хамства", - підписала Алла Борисівна.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Алла Пугачова повернулася в Росію. Вона вже розповіла, чим займатиметься в Росії після повернення з Ізраїлю.

"Порядок наводити. У моїй голові, у вашій голові", — сказала співачка.

Вона зізналася, що в Росії перебуває нібито вже не перший день. Також Пугачова запевнила, що її діти 1 вересня підуть до школи.

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