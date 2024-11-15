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2 обласні центри під великою загрозою: стали відомі найближчі цілі РФ

Юрій Берендій
15 листопада 2024, 10:48
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Росіяни спрямовують основну увагу для проведення штурмових операцій в напрямку Покровська та Курахового, вважає військовий експерт.
2 обласні центри під великою загрозою: стали відомі найближчі цілі РФ
Генерал назвав найближчі цілі ворога / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

  • Наразі в РФ немає достатньо сил для наступу на Запоріжжя
  • Путін прагне захопити Запоріжжя та Херсон, які вже "включені до складу РФ"

Росія може готувати наступ на Запоріжжя — така інформація все частіше з’являється у західних ЗМІ та поширюється в Мережі, спричиняючи паніку як у місті, так і загалом по країні. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та колишній заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.) Ігор Романенко прокоментував загрозу наступу на Запоріжжя в коментарі для ТСН.ua.

Він зазначив, що ситуація навколо Запоріжжя суттєво не змінилася, а чутки про можливий наступ росіян є перебільшеними.

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За його словами, ворог поки не зосереджує значних ресурсів у цьому напрямку. Хоча бої тривають на Времівському та Оріхівському напрямках, а також на інших ділянках фронту, росіяни наразі більше спрямовують увагу на Курахове та Покровськ.

"Зрозуміло, що у Путіна є ресурси для наступу на окремих ділянках, але ресурсу, щоб наступати на усіх фронтах одночасно – він немає", – розповідає Ігор Романенко.

Військовий експерт зазначає, що наміри щодо наступу на Запоріжжя у ворога безсумнівно існують. Це підтверджується регулярними обстрілами міста, які свідчать про підготовку росіян.

Водночас Ігор Романенко зауважує, що план наступу у ворога є, але на цей час він не бачить достатніх сил для здійснення масштабної атаки на цьому напрямку.

"Звісно, що Путін та його генерали хочуть захопити бодай один обласний центр, бо за весь час війни в Україні, їм вдалося окупувати лише один обласний центр – Херсон, але і той вони втратили", – зауважує Ігор Романенко.

Генерал-лейтенант наголошує, що російський диктатор Путін прагне захопити Херсон і Запоріжжя, оскільки ці території вже формально "приєднані" до РФ у змінах до російської конституції. Крім того, у планах Кремля залишаються Суми, Харків і Дніпро. Путін буде намагатися досягти цих цілей за будь-яку ціну, аби продемонструвати свою силу перед світовою спільнотою та насамперед власним народом.

"Зараз у найближчих планах ворога – Запоріжжя та Херсон. Але взяти Херсон це надто складне завдання – для цього треба форсувати Дніпро. До речі, росіяни ведуть там активну розвідку. А от по Запоріжжю вже третій тиждень регулярно б’ють КАБами та усім наявним озброєнням", - додає Романенко.

Експерт підкреслює, що нинішня тактика ворога, яка включає терор і психологічний тиск на місцеве населення, є частиною підготовки до наступу. Проте для організації наземної атаки на Запоріжжя у Кремля поки що бракує ресурсів.

2 обласні центри під великою загрозою: стали відомі найближчі цілі РФ
Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Бої на Півдні - чи є загроза наступу на Запоріжжя

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти готуються активізувати наступальні дії на Запорізькому напрямку, зокрема плануючи тактичні штурми біля кількох населених пунктів. Однак, наразі у ворога немає достатньо сил на для наступу на Запоріжжя, повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Ворог уже розпочав активні наступальні операції на Запоріжжі, зокрема на Времівському виступі. Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, російські війська протягом кількох днів активно штурмують українські позиції, намагаючись пробити оборону і захопити стратегічні плацдарми.

Наступ триває і на інших ділянках Запорізького фронту, зокрема на Череміївському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, де основною метою окупантів є захоплення острівних ділянок на Дніпрі. За словами Волошина, на Времівському напрямку ворог здійснює безперервні атаки, але тепер російські війська діють більш організовано, змінюючи попередню тактику "м’ясних штурмів".

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Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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