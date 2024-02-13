ЗМІ з'ясували, як Starlink потрапляють на фронт до росіян

Російські окупанти підтверджують використання "Старлінків".

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До росіян термінали потрапляють через ОАЕ / Колаж Главреда. Фото: Важливі історії

Російські окупанти купують термінали супутникового зв'язку Starlink на публічних майданчиках у РФ від 240 до 299 тисяч рублів з абонентською платою від 100 доларів на місяць. Однак пристрій підключається до мережі через Польщу, ідеться в матеріалі "Важливі історії".

Продавці Starlink уточнили журналістам, що термінали працюють тільки поруч з українським кордоном, у РФ мережа недоступна (крім Калінінграда і на Камчатці поблизу Японії).

Також росіяни можуть користуватися послугами супутникового зв'язку Ілона Маска на окупованих територіях, зокрема в Криму.

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Зазначається, що всі термінали, які є у продажу, вже налаштовані і готові до використання. У наявності - "версії V1, V2 RV і SL Global", їхня вартість варіюється від 240 до 299 тисяч рублів залежно від майданчика. Оплату приймають готівкою або на карту, а інтернет-магазин побутової техніки Miele, який також займається продажем номінально недоступного в РФ обладнання, також готовий прийняти переказ від юридичної особи.

Товар можна забрати, зокрема, неподалік від об'єктів ГРУ - штаб-квартири військової розвідки та військової академії МО РФ, де готують розвідників, зазначають журналісти.

Старлінк в окупантів

У волонтерських і військових колах напередодні поширилася інформація про те, що окупанти могли отримати доступ до Starlink.

На карті Starlink Сєвєродонецьк, Новоайдар, Старобільськ, Рубіжне та інші населені пункти Луганської області, окуповані російськими загарбниками, позначені у "списку очікування". Так само позначена підконтрольна Україні територія. Крім того, мережею Ілона Маска охоплена частина захопленого росіянами Півдня, включно з Бердянськом, Мелітополем, Генічеськом, Новою Каховкою та іншими.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що країна-агресорка закуповує термінали Starlink в арабських країнах.

Ілон Маск інформацію спробував спростувати, відповівши, що "жоден Starlink Росії прямо або побічно не продавався".

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