Бракує одного виду озброєння: Данілов розповів, чого найбільше потребують ЗСУ

Україні дуже потрібні бойові літаки, сказав Олексій Данілов / Фото Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що бойові літаки – це єдине, чого гостро потребують Збройні сили України.

Данілов визнав, що Росія все ще продовжує домінувати в небі.

"Єдине, чого нам зараз не вистачає - це літаків", - сказав секретар в ефірі єдиного телемарафону.

Як зазначив чиновник, для ведення війни проти України Російська Федерація користується стратегічною авіацією, переданою нашою країною за підсумками договору від 1994 року. Тобто, на літаках, які тепер запускають ракети по українських містах, раніше літали наші льотчики і патрулювали небо.

"Це, звичайно, сумно, але будемо вчитися на цих уроках", – зазначив Данілов.

Він сказав, що армія противника все ще залишається дуже потужною, хоча Україна і дає їй відсіч. Тому завдання ЗСУ - це звести російську військову міць до нуля, щоби питання нападу на нашу державу в Кремлі більше ніколи не порушувалося.

читайте такожДанілов попередив українців про тривалу війну з РФ

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що поставки важкого озброєння в Україну від країн Заходу затримуються. У зв'язку з цим наша армія переживатиме на фронті важкий період. Арестович зазначив, що зараз у російських окупантів є тактичний успіх.

Інші новини: