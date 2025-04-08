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Сили оборони України відкинули ворога на сході: у DeepState назвали напрямок

Олексій Тесля
8 квітня 2025, 01:50
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Російські окупанти просунулися на трьох напрямках, повідомляє DeepState.
Сили оборони України відкинули ворога на сході: у DeepState назвали напрямок
ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 56 ОМБр, 22 ОМБр

Головне:

  • ЗСУ відкинули російських окупантів у Донецькій області
  • РФ просунулася на трьох напрямках

Сили оборони України зуміли відкинути підрозділи російських окупантів у Донецькій області, ворог просунувся на трьох напрямках.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного ресурсу DeepState.

відео дня

Зазначається, що українські захисники відкинули ворога біля населеного пункту Шевченко Покровського району.

Скріншот
/ deepstatemap.live

Водночас підкреслюється, що армія країни-агресора просунулася біля Гуєвого Курської області, Новолюбівки Луганської області, а також у районі Часова Яру Донецької області.

"Сили оборони України відкинули противника в Шевченко. Ворог просунувся біля Гуєвого, Новолюбівки та Часова Яру", - повідомили в DeepState.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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