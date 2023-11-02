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"Йшли кількома колонами": ворог змінив тактику й готує штурм сратегічного міста

Юрій Берендій
2 листопада 2023, 18:19
Окупанти змінили тактику проведення штурмів на Авдіївському напрямку і готуються до третьої спроби взяти місто Авдіївка в оточення.
Авдеевка, ВСУ
Ворог змінив тактику і готує новий масований штурм Авдіївки / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройні сили України

Підготовляючись до третьої хвилі масштабного штурму Авдіївки в Донецькій області, російські окупанти вдосконалили свою тактику, проте продовжують ховатись переважно в житлових районах та прикриваються цивільними. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Як було гаряче на нашому напрямку, так і залишається. Десятки артилерійських обстрілів і ствольної артилерії, і реактивної артилерії по місту. Сотні по позиціях. Б’ють із мінометів, авіації. Тобто, сказати, що якось кардинально щось змінилося, ні. Цілодобово ми чуємо стрілецькі бої. По позиціях взагалі тиші не буває. У зв’язку з погодними умовами, техніку вони меншою мірою використовують, більше піхоту останні дні. Минула доба не виняток", — сказав він.

Барабаш також наголосив, що окупанти атакують дорожню і логістичну інфраструктуру. Вони активно обстрілюють будь-який рух на дорозі артилерійським вогнем.

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Він також поділився прогнозами стосовно приготованої Збройними силами РФ нової хвилі штурмів:

"Перша хвиля 10 жовтня вони йшли як на парад. Друга хвиля — вони вже трохи розосереджували техніку і йшли кількома колонами. Швидше за все, вони роблять висновки. Десь доходить, напевно, і середньому командному складу, що тупо виконувати накази — напевно, це не зовсім раціонально. Вчаться на своїх помилках. Очікуємо, що ця третя хвиля, найімовірніше, буде набагато потужнішою, напевно, набагато все-таки продуманішою з їхнього боку, ніж дві попередні. Тому що роботу над помилками вони проводять, і це видно".

Барабаш зазначив, що живої сили у росіян дуже багато. Багато в них і резервів. Він наголошує, що росіяни не припиняють активних спроб штурму як вдень, так і вночі. Звітують, що на Авдіївському напрямку може бути близько 40 тисяч ворожих військ, проте раніше було відомо, що загалом на Донецькому напрямку зосереджено навіть близько 100 тисяч солдатів. До Донецького напрямку входять населені пункти Авдіївка та Вугледар.

"Активність на Вугледарському напрямку говорить про те, що пробують вони все-таки то там, то там. Але те, що вони сьогодні почали на Вугледарі, на мою думку, таке відчуття, що йде якась спланована самоліквідація російської нації як такої, до того ж все це йде з Кремля. Знаючи, що на Вугледар немає сенсу йти, вони знову туди людей кинули", — розповів начальник МВА.

Збройні сили України активно діють в тилу ворога та на передовій. Артилеристами проводяться операції щодо нейтралізації ворожих боєприпасів та засобів зберігання пального масла та мастильних матеріалів, а також ворожих військ.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ймовірно, російські окупаційні війська готуються до проведення нового хвилевого наступу в районі Авдіївки, навіть попри значні втрати в техніці та в живій силі, які вони зазнали в жовтні на цьому напрямку.

Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, російські окупаційні війська спробували здійснити наступ у районі Вугледара, Донецької області. Проте, Сили оборони України успішно відбили атаку і завдали значних втрат ворогу, як у живій силі, так і в техніці.

Також, військовий експерт Олександр Коваленко розповів, яку тактику російські окупанти застосовують на Авдіївському напрямку та провів аналогію ситуації в Авдіївці з боями під Бахмутом.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ
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