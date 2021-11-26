Школярі влаштували побоїще під Чернівцями

Моторошну бійку між хлопцем і дівчиною зняли на відео.
В одній зі шкіл Чернівецької області сталася бійка між учнями. На очах у інших дітей билися хлопець та дівчина.
Кричущий інцидент стався в селі Ширівці, Хотинського району, повідомили в мережі.
Також повідомляється, що ініціатором бійки була саме школярка. На опублікованих кадрах також видно, що дівчина першою підходить до хлопця і завдає йому серію ударів, але які він також відповів силою.
читайте такожМасова бійка в Рівному закінчилася викраденням маршрутки з пасажирамиВсе це відбувалося на очах у десятків інших дітей, які й записали все на камери.
Раніше ми повідомляли, що в Києві на вулиці Вадима Гетьмана випадковий перехожий побачив, як Підлітки ламають самокат Bolt, і вирішив їх провчити. Він у нецензурній формі висловив їм зауваження, після чого вдався заходам фізичного впливу.
Також Главред писав, що в Одесі четверо підлітків побили чоловіка, який зробив їм зауваження через порушення тиші. Один з них закидав його камінням, а інший кілька разів ударив самокатом.