Школярі влаштували побоїще під Чернівцями

У школі Чернівецької області сталася бійка / скріншот з відео

В одній зі шкіл Чернівецької області сталася бійка між учнями. На очах у інших дітей билися хлопець та дівчина.

Кричущий інцидент стався в селі Ширівці, Хотинського району, повідомили в мережі.

Також повідомляється, що ініціатором бійки була саме школярка. На опублікованих кадрах також видно, що дівчина першою підходить до хлопця і завдає йому серію ударів, але які він також відповів силою.

читайте такожМасова бійка в Рівному закінчилася викраденням маршрутки з пасажирамиВсе це відбувалося на очах у десятків інших дітей, які й записали все на камери.

Раніше ми повідомляли, що в Києві на вулиці Вадима Гетьмана випадковий перехожий побачив, як Підлітки ламають самокат Bolt, і вирішив їх провчити. Він у нецензурній формі висловив їм зауваження, після чого вдався заходам фізичного впливу.

Також Главред писав, що в Одесі четверо підлітків побили чоловіка, який зробив їм зауваження через порушення тиші. Один з них закидав його камінням, а інший кілька разів ударив самокатом.