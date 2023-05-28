"Шахед" знайде дорогу до виробника": в ОП натякнули на відповідь за атаки на Київ

Тегеран свідомо постачає РФ зброєю для атак по цивільних містах, нагадав Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував удар іранських дронів по Києву / УНІАН / Wikipedia

Сьогоднішній Іран уособлює терористичний режим, що становить загрозу для Європи і Близького Сходу, а також є союзником РФ у війні проти України, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Тегеран став ключовим союзником Москви в цій війні, свідомо постачаючи їй зброєю для атак по цивільних містах. Сьогоднішня нічна атака на Київ понад півсотні "Шахедів" – у День міста - чергове красномовне підтвердження цієї істини. Говорячи юридичною мовою: Іран робить це з прямим наміром і усвідомлюючи наслідки своїх дій. А наслідки обов'язково будуть", - написав Подоляк в Twitter.

За його словами, саме тому президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про введення санкцій щодо Ірану на 50 років.

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"Україна і далі буде продовжувати називати речі своїми іменами. Офіційному Тегерану сьогодні хочу нагадати базові закони буття, зокрема закон бумеранга. Нехай вас не бентежить ілюзія географічної віддаленості або помилкове розуміння пріоритетів України сьогодні. Випущений одного разу "Шахед" обов'язково знайде шлях до свого виробника", — додав Подоляк.

Михайло Подоляк прокоментував удар іранських дронів по Києву / скріншот

Нагадаємо, Зеленський вніс 27 травня на розгляд Верховної Ради законопроект № 9333"про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран".

Відповідно до законопроекту, санкції до Ірану пропонується застосувати на 50 років. В обмежувальні заходи входять повна заборона торгових операцій з Іраном, зупинка транзиту ресурсів, польотів і перевезень Іраном по території України, а також запобігання виведення капіталів резидентами Ірану за межі України. Крім цього, пропонується заборонити передачу резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності і заборонити здійснювати в Іран інвестиції.

У ніч на 28 травня в Києві гриміли вибухи - російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе.

Атака здійснювалася в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала більше 5 годин.

В результаті падіння уламків є жертви і руйнування в різних районах Києва.

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