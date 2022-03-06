СБУ ліквідували диверсійні групи в 5 областях України

СБУ / СБУ

За останні кілька днів Службі безпеки України вдалося виявити кілька ДРГ в п'яти українських областях.

У прес-службі СБУ відзначили, що російські окупанти намагаються залучити до шпигунства та розвідувальної діяльності колишніх військових.

Повідомляється, що в Донецькій області затримана група диверсантів з Криму, які займалися пошуком інформації про блокпости і позиції ЗСУ. В їх обов'язках була також підготовка плацдарму для подальшої зачистки силам РФ.

У Харківській області затримано коригувальника вогню, який направляв обстріли на військову та житлову інфраструктури.

У Закарпатській області спіймали шпигуна, який збирав інформацію про настрої громадян та їхнє ставлення до Росії.

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У Дніпрі затримано двох шанувальників "русского мира". Один фотографував військові об'єкти, другий збирав інформацію про блокпости і ставив мітки в Google-картах.

У Києві затримано двох пропагандистів з проросійськими і прогалоруськими поглядами. Вони передавали інформацію ворожій стороні і розхитували внутрішню обстановку в країні.

Раніше Главред писав, що Міноборони Росії видало наказ вивозити тіла своїх військових з України і закопувати їх в братських могилах.

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