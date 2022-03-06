Перев'язали і знову в бій - окупанти використовують людей як "гарматне м'ясо"

Спалена російська військова техніка / Макс Левін

У Генеральному штабі Збройних сил України представили зведення на 11 день повномасштабного вторгнення РФ.

Відзначається, що крім деморалізації російських окупаційних військ почастішали випадки, коли поранених солдатів російської армії кидають у бій після надання медичної допомоги.

Підкреслюється, що Генштаб має інформацію про те, що в населеному пункті Брянка на Луганщині в центральній лікарні знаходиться близько 650 поранених поборників "русского миру". Більшість з них з попаснянського напрямку.

"Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук і т.д. через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі збройного конвою з числа регулярних військ Збройних сил Росії переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій в якості "гарматного м'яса". Відомо, що особовий склад 6-го мотострілецького полку наляканий і деморалізований, шукає шляхи до дезертирства", - наголошується в повідомленні.

Також У Генштабі підкреслили, що втрати живої сили армії окупантів на одинадцятий день війни в Україні склали понад 11 тисяч осіб.

Реклама

Читайте також: