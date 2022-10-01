Російського пілота Красноярцева, який бомбив Чернігів, обміняли на українських льотчиків/ скріншот

Російського пілота Олександра Красноярцева, який бомбив житлові квартали Чернігова на своєму винищувачі Су-34, обміняли на українських військовополонених.

В обмін на Красноярцева в Україну вдалося повернути п'ятьох льотчиків. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, обмін військовополоненими стався ще близько 4-5 місяців тому. Буданов зазначив, що завдяки обміну в Україну з російського полону вдалося повернути п'ятьох пілотів.

"Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п'ять тому. Ми його обміняли на наших пілотів, якщо не помиляюся на п'ятьох", – заявив Буданов.

Нагадаємо, 5 березня над територією України був збитий ворожий літак Су-34, що виконував бомбардування житлових кварталів Чернігова. Екіпаж встиг катапультуватися. Штурман ворожого літака загинув, а пілота Красноярцева українські сили взяли в полон.

Красноярцев - один з досвідчених путінських окупантів, який за свої звірства проти мирного населення в Сирії був удостоєний нагород і навіть прийому з місцевим диктатором Башаром Асадом.

23 квітня СБУ за погодженням прокуратури повідомила про підозру Красноярцеву за статтею про порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (стаття 438 частина 2 КК України). Ця стаття передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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