"Російська в'язниця - не санаторій": у якому стані повернулися військові з полону

З російського полону повернули людей, які потрапили туди майже 3 роки тому.

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У якому стані повернулися військові з російського полону / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, ДПСУ

Про що йдеться:

З російського полону повернулися 150 захисників

Є полонені з важкими пораненими, травмами та хворобами

Україна повернула з російського полону 150 захисників країни, яких захопили російські окупанти на різних напрямках. У багатьох із них є важкі травми. Про це кореспондентці ТСН розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу із поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Він зазначив, що це перший обмін полоненими у 2025 році.

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"Він відбувся трохи пізніше, ніж ми хотіли. Додому повернулися військовослужбовці з різних напрямків і різних категорій. Це 18 офіцерів, решта - сержантсько-солдатський склад", - сказав він.

Серед них є навіть ті, хто потрапив у полон на Курському напрямку. Є військовополонені, які перебували в полоні майже три роки.

Також серед повернутих із полону бійців є військові з ампутаціями та хворобами, які потребують тривалого лікування. Їх відправлять на реабілітацію або в спеціалізовані лікарні.

"Російські в'язниці - це не санаторій. Хлопці повертаються всі змарнілі та виснажені. На жаль, є хлопці в цьому обміні, у кого стан здоров'я проблемний. Є хлопці з ампутаціями, є хлопці, у яких виявлено певні захворювання і лікування буде тривалим. У лікарні хлопців оглянуть, перевірять стан здоров'я, зроблять перші аналізи. Потім вони будуть відправлені в місця реабілітації", - сказав він.

Дивіться відео про стан військових, яких повернули з російського полону:

У якому стані повернулися військові з російського полону / фото: скріншот

Обмін полоненими 5 лютого - останні новини

Нагадаємо, 5 лютого Україна повернула з полону 150 наших захисників. Додому повернулися офіцери, сержанти та солдати.

Серед них є воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових і Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Також відомо, що додому повернули прикордонника Андрія Новікова з Глухова. Він був у полоні майже 3 роки. У ніч на 24 лютого Андрій був на службі і стояв на пункті пропуску "Бачівськ" у Сумській області, через який заїжджала колона ворожої техніки.

Пізніше з'явилися відео з емоційною зустріччю полонених зі своїми рідними. На кадрах видно зворушливі моменти з міцними обіймами. Військові та їхні рідні не могли стримати своїх емоцій.

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