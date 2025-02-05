"Російська в'язниця - не санаторій": у якому стані повернулися військові з полону

Про що йдеться:
- З російського полону повернулися 150 захисників
- Є полонені з важкими пораненими, травмами та хворобами
Україна повернула з російського полону 150 захисників країни, яких захопили російські окупанти на різних напрямках. У багатьох із них є важкі травми. Про це кореспондентці ТСН розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу із поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
Він зазначив, що це перший обмін полоненими у 2025 році.
"Він відбувся трохи пізніше, ніж ми хотіли. Додому повернулися військовослужбовці з різних напрямків і різних категорій. Це 18 офіцерів, решта - сержантсько-солдатський склад", - сказав він.
Серед них є навіть ті, хто потрапив у полон на Курському напрямку. Є військовополонені, які перебували в полоні майже три роки.
Також серед повернутих із полону бійців є військові з ампутаціями та хворобами, які потребують тривалого лікування. Їх відправлять на реабілітацію або в спеціалізовані лікарні.
"Російські в'язниці - це не санаторій. Хлопці повертаються всі змарнілі та виснажені. На жаль, є хлопці в цьому обміні, у кого стан здоров'я проблемний. Є хлопці з ампутаціями, є хлопці, у яких виявлено певні захворювання і лікування буде тривалим. У лікарні хлопців оглянуть, перевірять стан здоров'я, зроблять перші аналізи. Потім вони будуть відправлені в місця реабілітації", - сказав він.
Дивіться відео про стан військових, яких повернули з російського полону:
Обмін полоненими 5 лютого - останні новини
Нагадаємо, 5 лютого Україна повернула з полону 150 наших захисників. Додому повернулися офіцери, сержанти та солдати.
Серед них є воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових і Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.
Також відомо, що додому повернули прикордонника Андрія Новікова з Глухова. Він був у полоні майже 3 роки. У ніч на 24 лютого Андрій був на службі і стояв на пункті пропуску "Бачівськ" у Сумській області, через який заїжджала колона ворожої техніки.
Пізніше з'явилися відео з емоційною зустріччю полонених зі своїми рідними. На кадрах видно зворушливі моменти з міцними обіймами. Військові та їхні рідні не могли стримати своїх емоцій.
Інші новини:
- "Здалися добровільно": "Азовці" взяли в полон 23 росіян
- Бійці Азова взяли в полон ескімоса на Торецькому напрямку: що відомо
- Через мінне поле під обстрілом: у WSJ розкрили, як ЗСУ взяли в полон солдата КНДР
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред