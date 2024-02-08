Росіяни намагаються блокувати стратегічне місто: в ЗСУ зробили важливу заяву

В ЗСУ зазначили, що росіяни відправляють нові резерви на Куп'янський напрямок з метою блокади міста.

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Росіяни відправляють нові резерви для наступу на сході / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Ситуація на Куп'янському напрямку залишається важкою. Російські окупаційні війська за минулу добу завдали 8 ударів по позиціях Сил оборони України з використанням авіації. Про це речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив в ефірі телемарафону.

Він відзначив, що російські окупанти понад 560 разів завдавали ударів по позиціях українських захисників з усіх наявних видів озброєння.

"Відбулося 13 бойових зіткнень, у ході яких нашим захисникам вдалося ліквідувати 239 окупантів вбитими та пораненими, та ще знищити та пошкодити 42 одиниці озброєння та військової техніки, до яких входили танки, різного типу БМП, БТРи, різного типу самохідні артилерійські установки", - сказав Євлаш. відео дня

Він додав, що Сили оборони виявили та знищили 7 укриттів ворогів та один склад з боєприпасами.

Як повідомив Євлаш, основний населений пункт, який атакує ворог, це Синьківка. Крім того, ворог намагається блокувати Куп'янськ та відправляє туди резерви.

Речник вказав, що на Бахмутському напрямку ворог зараз фокусується на напрямку Часів Яр та намагається атакувати з флангів, приблизно з Богданівки та Іванівського.

Євлаш підкреслив, що кілька днів тому генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав передові підрозділи Сил оборони України на цьому напрямку, щоб особисто ознайомитися з обстановкою та спланувати "усі необхідні подальші дії для того, щоб ворогу тут влаштувати теплий прийом".

Протягом останньої доби ворожі сили здійснили 498 обстрілів з усіх видів озброєння. Також відбулося 8 бойових зіткнень, в результаті яких було знищено та ліквідовано 124 окупантів, а також 70 одиниць озброєння та військової техніки.

"Вдалося виявити та знищити один пункт управління безпілотних літальних апаратів, звідки окупант здійснював коригування та управління своїми дронами, та ще 58 їх безпілотників було знищено", - повідомив Євлаш.

Він відзначив, що через значний дефіцит кадрів, тривалість навчання операторів дронів для російської армії скоротили з 3-4 місяців до 1,5-2 місяців. Євлаш резюмує, що знищення пункту управління БПЛА матиме значний вплив на ситуацію на цій ділянці фронту протягом кількох тижнів.

Ситуація на фронті

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначив, що російські окупаційні війська проводять наступальні операції на Бахмутському напрямку з метою прориву до міста Часір Яр.

Бійці підрозділу ССО ЗСУ провели операцію під назвою "Говерла" на важливій ділянці фронту, під час якої вони захопили стратегічну висоту, де розташовувався опорний пункт російських окупантів.

Російські окупанти посилюють тиск на Авдіївку з півночі. За даними OSINT-спільноти DeepState, ворог контролює 18% міста.

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