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Росіяни можуть втекти самі: експерт повідомив про слабке місце в обороні ворога

Юрій Берендій
6 листопада 2023, 18:33
Росіяни не зможуть довго утримувати території на лівому березі Херсонщини через проблеми із логістикою і обстріли з боку Сил оборони України.
Росіяни можуть втекти самі: експерт повідомив про слабке місце в обороні ворога
Експерт повідомив про слабке місце в обороні ворога / Колаж Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, скріншот з відео 31 окремої механізованої бригади ЗСУ

Російським військам складно забезпечувати логістику та постачання ресурсів їх угрупованням на лівому березі Херсонської області через постійні обстріли від українських Збройних сил по трьох ключових маршрутах. Про це сьогодні в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України Михайло Притула.

"Там у них найслабша логістика, великі проблеми з постачанням. По суті, там було три шляхи — Джанкой, Перекоп і сухопутний коридор із півдня Запорізької області. Але бачимо, що всі вони перебувають під обстрілами Збройних сил України й постачання вкрай ускладнене", — сказав він.

Військовий аналітик пояснив, що для збереження позицій російських військ на лівому березі Херсонської області є необхідність постійного та систематичного надходження значних обсягів ресурсів.

відео дня

"Їхнє виснаження на півдні Херсонської області призведе до того, що вони будуть змушені або покинути місцевість, або ЗСУ зможуть більш вільно там діяти", — каже Притула.

Також, він зауважив, що на додачу до усього, проблеми з поставками виникають через те, що раніше логістика здійснювалася через Антонівський міст з північного берега, але цей міст зараз заблокований.

"Там зараз плацдарм ЗСУ, природно, що наводяться понтонні переправи й таким чином, українська армія матиме там успіх у просуванні на південь. Але, звісно, основний удар Україна завдає на півдні Запорізької області, щоб перебити сухопутний коридор до Криму, тоді територія півострова опиниться практично повністю під обстрілами", — підсумував Михайло Притула.

Хто такий Михайло Притула

Михайло Притула - військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України у відставці. Колишній президент фонду Право народу.

Операції ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, як зазначено в останньому звіті Інституту вивчення війни, Збройні сили України продовжують проводити наступальні операції та досягли підтверджених успіхів на лівому березі Херсонської області у день.

Водночас, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що восени минулого року російські окупанти вирішили втекти з Херсона та правого берега Дніпра, оскільки боялися оточення міста.

Також, Бен Ходжес, колишній командувач Збройних Сил США в Європі, роз'яснив свою думку щодо того, чому, на його думку, українські війська не зайшли до Криму влітку 2023 року.

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війна в Україні новини Херсона контрнаступ ЗСУ
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