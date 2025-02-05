Росіяни двічі намагалися зайти на територію України: в ДПСУ назвали області

Українські сили фіксують та знешкоджують диверсантів на різних ділянках кордону, розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Російські ДРГ двічі з початку року намагалися проникнути в Україну / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 144 окрема піхотна бригада

Головне із заяви Демченка:

Російські ДРГ двічі з початку 2025 року намагалися прорватися через кордон

Спроби фіксувалися в Сумській та Харківській областях відео дня

Активність ворожих ДРГ нижча, ніж у 2023-2024 роках

Російські диверсійно-розвідувальні групи двічі з початку 2025 року намагалися перетнути український кордон. Сили оборони зірвали всі спроби ворога зайти на територію України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу.

"Ці випадки фіксувалися у Сумській та Харківській областях. В Чернігівській області таких спроб цього року не спостерігалося, але загроза там залишається", - розповів він.

Також Демченко зауважив, що активність ворожих ДРГ зараз нижча, ніж у перші місяці повномасштабного вторгнення або впродовж 2023-2024 років. Проте, як зазначив речник, Росія не припиняє спроб задіяти диверсантів для проникнення в Україну.

"Ми продовжуємо фіксувати спроби російських ДРГ зайти на українську територію на ділянках кордону, які охороняють підрозділи ДПСУ, і на ділянках, де охорону забезпечують підрозділи інших складових Сил оборони", - додав Демченко.

Активність російських ДРГ на кордоні з Україною - останні новини

Як повідомляв Главред, російські ДРГ намагалися прорватися в Україну через Сумську, Харківську та Чернігівську області, заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко 13 січня.

Також у Сумській ОВА спростували чутки про нібито прорив російських військ біля Журавки та Проходів. Ситуація на кордоні залишається складною, але під контролем.

Крім цього, 31 грудня 2024 року у ДПСУ повідомили, що росіяни здійснили спроби прориву кордону поблизу Липців та Вовчанська в Харківській області.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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