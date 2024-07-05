'Росіяни бояться': в ЗСУ пояснили несподівану зміну тактики РФ біля Торецьку

В ЗСУ наголосили, що росіяни перестали застосовувати бронетехніку на Торецькому напрямку через ефективну роботу українських FPV-дронів.

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Росіяни несподівано змінили тактику на Торецькому напрямку - яка причина / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Російські окупанти продовжують намагатися тиснути на українські позиції вздовж усієї лінії фронту, зокрема активізувавшись на Торецькому напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов.

Він зазначив, що завдяки ефективному використанню українських FPV-дронів для знищення штурмових груп та техніки ворога, росіяни не використовують бронетехніку.

"Хочу зазначити з приводу FPV-дронів. На Торецьку росіяни дійсно штурмують, ситуація дуже важка і напружена, але вони бояться застосовувати тут техніку. Насамперед, я вважаю, що це завдяки нашим розрахункам FPV. Якщо раніше вони виїжджали танками, десятками броньованих машин, то зараз вони цього не роблять, бо знають, що всі броньовані машини будуть знищені саме FPV-дронами", — заявив Станіслав Краснов. відео дня

Командир 95-ї ОДШБр зазначив, що українські дрони застосовуються для атаки на штурмові групи російських військ ще на підходах, що дозволяє відбивати ворожі атаки.

Він також додав, що окупанти вже понад тиждень безперервно штурмують позиції ЗСУ на цьому напрямку, зосередивши значну кількість живої сили. Вони мають перевагу в артилерії та авіації.

Що відомо про 95-ту ОДШБр 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Базується у м. Житомир, повідомляє Вікіпедія. Бригада була створена як 95-й навчальний центр, а згодом переформована на бригаду. У 1990-х, 2000-х роках брала участь у міжнародних навчаннях, миротворчих місіях під егідою ООН. Навесні 2014 року у числі перших була піднята для відбиття російської агресії. Підрозділи бригади брали участь у боях за Слов'янськ, а згодом — на різноманітних ділянках фронту на сході України. У липні—серпні 2014 року підрозділ бригади здійснив багатокілометровий рейд тилами супротивника. З 2016 року бригада була переформована на десантно-штурмову і отримала танковий підрозділ.

Бої на Торецькому напрямку - що відомо про наступ РФ в районі Торецька

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Донецькій області одним із найважчих напрямків зараз є Торецький, де українські захисники постали перед труднощами, особливо в районах Юр'ївки та Нью-Йорка. Як зазначає співзасновник DeepState Роман Погорілий, ворог бачить у цьому можливості.

Російські окупаційні війська проводять активні наступальні дії в районах Торецька, Покровська та Часового Яру, зосередивши там основні сили. Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

Російські сили намагаються вирівняти свою наступальну лінію на Донеччині, атакуючи з флангів, щоб блокувати українську логістику, що збільшує загрозу для міста Торецьк, зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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