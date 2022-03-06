У Харківській ВЦА розповіли про втрати окупантів: літаки, бензовози і "Тигр"

У Харківській ВЦА розповіли про втрати окупантів / t.me/milinua

Українські захисники Харкова 6 березня знищили два ворожі літаки, чотири бензовози противника з пальним, три вантажні автомобілі ГАЗ-66 і взято броньований автомобіль "Тигр". Про це написав у своєму Telegram-каналі керівник Харківської військово-цивільної обласної адміністрації Олег Синегубов.

"Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно з силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця", - повідомив чиновник.

Ще один винищувач, ворожий літак Су-25, був ліквідований близько 18:15. Його збив в районі ХАЗ підрозділ Нацгвардії із зенітно-ракетного комплексу. Пілот-окупант катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак впав в районі Кулинічі.

Крім того, за 6 березня силами Нацгвардії та територіальної оборони міста в районі Руської Лозової було знищено:

4 бензовоза з пальним;

3 вантажних автомобіля ГАЗ-66;

захоплено броньований автомобіль "Тигр".

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Нагадаємо, раніше в Харкові російські війська 6 березня потрапили в телевежу. Повідомляється, що трансляція деяких каналів обірвана.

Але мер Харкова Ігор Терехов не підтвердив інформацію, що у місті вибухом була зруйнована телевежа і місто залишилося без телевізійного сигналу.

За його словами, телевежа на місці.

"За моєю інформацією, вишка на місці, було попадання, перебитий кабель. Подивимося, коли закінчиться обстріл. Будемо відновлювати", - повідомив Терехов.