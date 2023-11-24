'Росіяни чекали похорону військового': в ОВА розповіли про жорстокий обстріл Чорнобаївки

Ще за день до обстрілу сільська рада повідомила у мережі про те, що відбудеться прощання із загиблим військовим.

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В ОВА розповіли про удар окупантів по Чорнобаївці / колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022, Міноборони РФ

Речник Херсонської ОВА Олександ Толоконніков розповів, що російські окупанти могли ударити по Чорнобаївці, що на Херсонщині, через анонс похорону військового.

Він пояснив ефірі "Радіо Свобода", що ще перед днем обстрілу сільська рада повідомила у мережі про те, що відбудеться прощання із загиблим військовим. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у переддень удару, звернувся до правоохоронців, щоб розслідувати цей інцидент. Тому у процедуру прощання внесли зміни.

"Всі ці дані передані до правоохоронних органів ще 22 листопада. Голова ОВА дав доручення письмове Михайлу Линецькому - це голова Херсонського району, щоб він провів службове розслідування стосовно цього випадку в Чорнобаївській сільській раді ще до обстрілу... У тому числі повідомлені правоохоронні органи, прокуратура, СБУ щодо цього випадку", - сказав Толоконніков. відео дня

За словами речника, росіяни вдарили не по тому місцю, де відбувався похорон. При цьому Толоконніков наголосив, що не можна остаточно стверджувати, що обстріл стався через анонс сільської ради.

"Сам обстріл був не по тому місцю, де саме планувався захід (поховання). Звичайно, ми не можемо цього відкидати, тому що це логічно", - додав він.

Нагадаємо, що 23 листопада РФ вдарила касетними снарядами по Чорнобаївці. За даними Офісу президента росіяни обстріляли Чорнобаївку касетними боєприпасами. Через обстріл троє людей загинули.

Окупанти втекли з Чорнобаївки разом з технікою. Це вперше від початку окупації Херсонщини загарбники лишають свої позиції на аеродромі у Чорнобаївці. Раніше вони не йшли звідти навіть після атак ЗСУ.

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