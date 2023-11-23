РФ вдарила касетними снарядами по Чорнобаївці: є загиблі та поранені

Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

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Росіяни обстріляли Чорнобаївку / Колаж: Главред, фото: telegram.com / Андрій Єрмак

У четвер, 23 листопада, окупанти здійснили масований обстріл міста Чорнобаївка в Херсонській області. Через обстріл троє людей загинули та п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

За даними Офісу президента та Міністерства внутрішніх справ, росіяни обстріяли Чорнобаївку касетними боєприпасами.

"Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Попередньо відомо, що обстріл вився касетними боєприпасами", - сказав Андрій Єрмак.

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Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що внаслідок обстрілу понад 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено.

"Ворог здійснив потужний артилерійський обстріл Чорнобаївки на Херсонщині.Троє загиблих. Пʼятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Більш як 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено", - повідомив Клименко.

Всім травмованим медики надають допомогу. На місці події працюють правоохоронці та документують наслідки чергового воєнного злочину окупантів.

Ситуація в Чорнобаївці

Чорнобаївка, після звільнення від окупантів, стала мішенню росіян та постійно обстрілюється разом з Херсоном, Бериславом та іншими населеними пунктами правобережжя Херсонської області. Наприклад, 12 жовтня російська армія обстріляла Чорнобаївку, у той день загинула одна людина.

Нагадаємо, з супутникових знімків за 27 жовтня 2022 року, стало зрозуміло, що окупанти відступили із Чорнобаївки. З аеродрому, який вони використовували для дислокації своїх сил, загарбники вивезли всю свою техніку.

Раніше українська авіація провела п'ять ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки противника. Ракетно-артилерійські війська виконали понад 230 вогневих ударів та вразили командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії росіян. Також були знищені склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Старицях.

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