РФ хоче захопити три великих міста в Україні до 2026-го: у ГУР відреагували

У розвідці Німеччини написали, що країна-агресорка готується до захоплення Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

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Росія хоче захопити три міста / колаж: Главред, фото: pexels.com, deepstatemap.live

Німецький таблоїд Bild з посиланням на джерела у німецькій розвідці написав, що агресорка Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. У українському ГУР наголошують, що Москва буде намагатися захопити нові території.

Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк у коментарі LIGA.net підтвердив наміри окупантів просуватися на фронті далі. Втім, зауважує він, Російська Федерація не має необхідних для цього військових ресурсів.

"Путін учора на пресконференції все озвучив. Вони намагатимуться і збираються йти далі, але достатніх сил та засобів не мають", - наголошує Черняк. відео дня

Нагадаємо, що Росія націлилась на ще одне місто під Бахмутом. Окупанти продовжили штурмувати населені пункти під Бахмутом. Через масований наступ противника Сили оборони вимушені будуть перейти до оборони Часового Яру.

Росія атакує Київ найнебезпечнішою зброєю. Напередодні РФ застосувала дефіцитні балістичні ракети, щоб уразити енергооб'єкт у Києві, проте ППО збила усі ворожі цілі.

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