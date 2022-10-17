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"Війна стане безпощадною": Фесенко розповів, чим загрожує Росії ядерний удар по Україні

17 жовтня 2022, 10:16

Демонстративне використання тактичної ядерної зброї - це фактично єдиний варіант для Путіна, однак наслідки для РФ будуть серйозними.

Путин, Фесенко, ВСУ
Путін навряд чи битиме ядерною зброєю на лінії фронту - Фесенко / Колаж УНІАН

Росія може вдарити ядерною зброєю не по території України, а на нейтральній території - у регіоні Баренцевого чи Чорного моря. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

На переконання експерта, демонстративне використання тактичної ядерної зброї - це фактично єдиний варіант, що називається "останній аргумент російського царя". Однак наслідки для РФ будуть серйозними.

"Якщо забруднення від ядерного вибуху торкнеться країн НАТО, вони це розглядатимуть як удар по них і застосують 5 статтю Статуту НАТО", - зауважив Фесенко.

За словами політолога, Путін навряд чи зважиться на ядерний удар по лінії фронті, адже тоді він зачепить і російських солдат.

"У РФ є можливості для застосування тактичних артилерійських снарядів чи ракет, але якщо застосовувати цю зброю на фронті, то жертвами стануть не лише українські військові, але й російські. Тому що є ареал ураження і він не обирає, хто буде жертвою", - вважає Фесенко.

Він також уточнив, що у разі такого удару, це не знищить українську армію. Навпаки, після цього війна стане безпощадною і з боку України буде вестися у будь-який спосіб, адже якщо Путін дозволяє собі такі засоби, то і для нас немає обмежень.

На думку Фесенка, насправді мета Путіна - не початок Третьої світової війни, а залякування.

"Це улюблена путінська формула - примус до миру. Шляхом шантажу і залякування він хоче примусити Захід і Україну до миру на своїх умовах. Якщо б Путін хотів загубити увесь світ, він би вже це зробив. Але він діє інакше - у нього є своя логіка, і це не логіка раціональних політиків і нормальних людей. І ця логіка не працює - більшість експертів і політиків це вже розуміють.

Як повідомляв Главред, Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що напад Росії на Україну є частиною великого "хрестового походу" проти всього колективного Заходу.

Також зазначалося, що французький уряд не буде використовувати ядерний потенціал своєї країни РФ - навіть у випадку, якщо путінський режим застосує атомні бомби проти України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Ядерний удар по Україні - новини:

ядерна зброя ядерний удар Володимир Фесенко
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