РФ вдарила по підприємству у Кропивницькому: є загиблий і поранені

Один з промислових об’єктів обласного центру опинився під ударом російських загарбників вранці у четвер.

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РФ вдарила по підприємству у Кропивницькому/ колаж: Главред, фото: УНІАН, міноборони РФ

Російські окупанти вранці у четвер, 4 січня, вдарили по Кропивницькому. Під ударом опинилося одне з підприємств міста.

Внаслідок атаки загарбників одна людина загинула і є постраждалі. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий", – повідомив Райкович. відео дня

Він зазначив, що деталі про наслідки ракетної атаки окупантів будуть повідомлені пізніше.

Раніше повідомлялося, що вранці у Кропивницькому чули вибухи.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, ввечері у середу, 3 січня, РФ вдарила ракетами по центру Харкова. Російські окупанти атакували обласний центр ракетами С-300. Була пошкоджена цивільна нежитлова інфраструктура в центральній частині міста.

Раніше видання The Business Insider повідомляло, що комбінованим ударом по Україні РФ переслідувала одну ціль, це частина стратегії. Зазначається, що ракетний удар Росії по Україні, який призвів до великих руйнувань, міг переслідувати більш конкретну мету – спустошити ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot.

У Повітряних силах пояснили, чи можна заздалегідь передбачити ракетні удари окупантів. Обчислити, коли саме буде чергова масована атака росіян по Україні, неможливо, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. За його словами, що російські окупанти приймають рішення безпосередньо перед нанесенням ударом.

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