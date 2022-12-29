Окупанти запустили дрони-камікадзе: Кім назвав напрямок атаки

Іранські дрони-камікадзе Shahed запустили російські терористи по Україні в четвер вранці, 29 грудня.
Відзначимо, що атака ворожими БПЛА почалася в ході ракетного удару по Україні. Інформацію про атаку РФ іранськими дронами поширив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram.
За його даними, дрони-камікадзе росіяни запустили з північного напрямку.
"З ракетами у мамкіних терористів якось не сильно клеїться - запустили з півночі ще мопеди. Ну-ну", - написав він.
Ракетний удар РФ
Нагадаємо, масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні в четвер з раннього ранку, 29 грудня.
Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebok.
Уточнюється, що окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.
На даний момент РФ готова вдарити 16 ракетами Калібр.
Крім того, також зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.
Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.
Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
Вже відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.
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