У військ РФ - снарядний голод: ЗМІ дізналися про проблеми окупантів

В України і Росії співвідношення витрат боєприпасів уже становить 1 до 3, раніше це було 1 до 7, розповіли джерела журналістів у Генеральному штабі ЗСУ.

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Перевага росіян у снарядах скоротилася - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Окупаційні війська Росії стали відчувати снарядний голод на фронті. Співвідношення витрат боєприпасів скоротилося, і тепер становить 1 до 3 на користь РФ, тоді як раніше було 1 до 7. Однак затримки з військовою допомогою все ще присутні.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в Генеральному штабі ЗСУ, співвідношення пострілів скорочується на користь українських військ.

"На сьогодні співвідношення використання боєприпасів уже становить 1:3. До нас збільшилися поставки, а в росіян - зменшилися. Вони починають відчувати снарядний голод. Ми знаємо, що їм кожного дня вже визначають ліміт. Якщо раніше було співвідношення витрати боєприпасів 1 до 7, сьогодні - 1 до 3", - зазначило джерело. відео дня

Водночас у Генштабі підкреслили, що затримки з постачанням військової допомоги Україні все ще присутні.

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Північна Корея могла поставити Росії близько 5 млн снарядів, сказав міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік. Також росіяни отримали від Пхеньяна балістичні ракети.

КНДР навряд чи передасть Росії якісні боєприпаси, вважає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. За його словами, Пхеньян постачає боєприпасів 1970-х, які Північна Корея хотіла б утилізувати.

У рамках договору про стратегічне співробітництво Росія хоче отримати від КНДР боєприпаси і комплектуючі для виробництва зброї, зазначив Олег Жданов. У відповідь Південна Корея могла б поставити Україні широкий спектр озброєнь.

Чим особлива Південна Корея? Південна Корея - індустріально і технологічно розвинена держава на Корейському півострові. Населення - 51 966 948 осіб. Обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності, згідно з даними на 2018 рік, становив понад 2 трильйони доларів США, пише Вікіпедія. Південна Корея - один із провідних експортерів автомобілів, електроніки, культурного контенту, мовних програм і відеоігор. Це один з "Азіатських тигрів" - держав Азії (серед яких Сінгапур, Гонконг і Тайвань), які демонстрували дуже високі темпи економічного розвитку з початку 1960-х до 1990-х років.

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