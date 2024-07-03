РФ обрала нові цілі на сході: які міста під загрозою захоплення – експерт

Окупанти використовують усі накопичені резерви для фронтальних атак, каже Сергій Згурець.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Окупанти намагаються штурмувати населені пункти Північне, Південне, а також Шуми на Донбасі, крім того, ворожі атаки відбуваються в бік села Нью-Йорк, заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Ця агломерація потім може впливати на ситуацію на південь від Часового Яру і на ситуацію в Покровську. Зараз є спроба противника використати всі накопичені резерви для фронтальних атак на Торецьк. Це відповідає стратегії противника щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області. Розуміємо, що зараз суттєво збільшилася інтенсивність бойових дій на цьому напрямку", - наголосив він у коментарі "Еспресо.TV".

Експерт наголосив, що українські сили роблять усе можливе, щоб захищати Покровськ і Торецьк, для цього використовуються різні засоби, серед яких також і артилерія.

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"Усе залежатиме від того, наскільки вдасться знайти баланс між резервами наших сил і можливостями для знищення противника. Хоча противник також буде підтягувати резерви. Ділянки, які стосуються Торецька, Покровська та Часового Яру, є взаємопов'язаними. Тобто тут ми будемо бачити найбільшу динаміку в найближчі тижні", - додав Згурець.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

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Раніше у ЗСУ назвали нову мету РФ після Часового Яру. Російські окупанти захопити мікрорайон "Новий" у місті Часів Яр Донецької області, при цьому вони буквально стерли його з лиця землі.

Нагадаємо, раніше підполковник розповів про нову тактику росіян на сході. Окупанти проводять механізовані штурми, а також атаки невеликими групами.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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