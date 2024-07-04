РФ випустила по Києву вже 20 "Кинджалів", жоден не досяг міста — Повітряні сили

Ідеться про успішну роботу ППО з травня 2023 року — коли ЗСУ отримали ЗРК Patriot.

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РФ продовжує тероризувати столицю балістикою / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Росіяни випустили по Києву вже 20 балістичних ракет "Кинджал". Жодна балістична ракета, випущена по Києву з моменту отримання систем Patriot, не досягла міста, розповів в інтервʼю Укрінформ командир 96-ої зенітної ракетної бригади полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко.

Яременко уточнив, що ідеться не тільки про "Кинджали", а й про інші балістичні ракети, які використовує ворог.

"Коли ми працюємо проти балістики, для нас не важливо, чи це "Кинджал" Х-47М, чи "Іскандер-М", чи 48Н (ракета з застосуванням С-400), або "Циркон", запущений з ракетного комплексу "Бастіон". Для нас це в першу чергу балістична ціль. Уже потім аналітики, експерти на підставі певних характеристик, пошуку уламків ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль", — пояснив військовий.

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Втім, він наголосив, що завдяки насиченню ППО Києва західними системами вдалося збити 100% "Кинджалів".

"Скажу єдине: всі "Кинджали", які були запущені по столиці України, з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування, всі були успішно перехоплені. Жодна балістична ціль з початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах столиці нашої країни. Понад 20 "Кинджалів" були запущені по Києву і всі – успішно перехоплені", — поділився Яременко.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Удари по Києву - останні новини

У ніч на 4 липня російські окупанти атакували Київ дронами. Усі ударні безпілотники противника були знищені на підступах до столиці. Обійшлося без жертв і руйнувань. Життєдіяльність міста не порушена.

До цього у ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, зокрема випустивши один "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської області РФ. У результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей. Тієї ночі вибухи лунали й у Києві.

Експерт Олександр Коваленко припустив, що зараз загарбники застосовують тактику ударів з паузами у кілька днів, але в умовах проблематичнішого накопичення ракет і при врахуванні спустошення складів із радянськими запасами.

Кинджал - основні характеристики/ Інфографіка: Главред

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