РФ посилить наступ на Луганщині, до Кремінної підтягнули більше сил – Гайдай

Окупанти "просіли" у напрямку Кремінної, тому стягують туди додаткову техніку та особовий склад.

Окупанти "просіли" біля Кремінної і стягують туди війська/ Міноборони РФ, ОПУ, Радіо Свобода

Армія країни-агресорки Росії може найближчим часом посилити бойові дії на Луганському напрямку. До цього її підштовхнуть морози, розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону в четвер, 5 січня.

Він зазначає, що окупанти "просідають" у напрямку Кремінної, тому вони почали стягувати туди додаткові сили і техніку. До міста перекидають свіжомобілізованих і зеків-"вагнерівців".

"З Харківського боку крок за кроком наші війська звільняють територію Луганської області. Так, це відбувається не так швидко, як хотіли б багато людей, але там величезна навала і особового складу, і техніки, і все заміновано. Коли вони (окупанти – ред.) побачили, що вони трохи "просідають" в напрямку Кремінної, вони почали перекидати туди додаткові сили і засоби", – розповів Гайдай.

Також він зазначив, що загарбники продовжують тероризувати цивільних. Вони закривають на в'їзд та виїзд цілі населені пункти. Останнім таким населеним пунктом стало село Титарівка. Окупанти шукають серед місцевих жителів тих, хто співпрацює із ЗСУ, адже вважають, нібито саме місцеві винні в ударах українських військових по складах загарбників.

Мирних мешканців десятками силою вивозять в окупований Луганськ. Тих чоловіків, які відмовляються воювати проти рідної держави України, піддають жорстоким тортурам. Декого з них просто вбивають на місці.

Ситуація у Кремінній на Луганщині

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповідав, що українські військові потужно наступають в напрямку Кремінної. Росія боїться цього контрнаступу та вже вивезла з населеного пункту окупаційне командування.

Австрійський військовий аналітик Том Купер проаналізував ситуацію навколо просування підрозділів ЗСУ в районі Кремінної. Він зазначає, що поки немає достатніх підтверджень тому, що ЗСУ вдалося прорвати ворожу оборону в районі міста. Разом з тим він пише про те, що українським військовим вдається просуватися вперед в районі Кремінної, незважаючи на запеклий опір противника.

Сергій Гайдай розповідав, що Сили оборони України поступово звільняють свої території на напрямку Сватове-Кремінна на Луганщині. Встановлено вогневий контроль над стратегічно важливою трасою Р-66, яка йде з Бєлгородської області через Сватове до Кремінної і Сєвєродонецька. Іноді на неї виходять ССО. Ситуація серйозно ускладнила логістику для окупантів.

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