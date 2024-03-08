РФ зберігає ініціативу: в розвідці Естонії розкрили тривожну тенденцію на фронті

Активність російських сил поступово знижувалась, але за останній тиждень знову почала набирати обертів, кажуть у розвідці.

https://glavred.net/ukraine/rf-sohranyaet-iniciativu-v-razvedke-estonii-raskryli-trevozhnuyu-tendenciyu-na-fronte-10548533.html Посилання скопійоване

Росія нарощує темпи військових операцій в Україні / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Росіяни нарощують темп військових операцій в Україні. Війська РФ утримують ініціативу на фронті. Про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

За його словами, темпи операцій РФ, які раніше знижувалися, зараз знову зростають, особливо це стосується дій сухопутних військ. Він підкреслив, що незважаючи на підвищення активності окупантів, оперативно-тактичні цілі Росії залишаються невиконаними.

Також в естонській розвідці зауважили, що війська окупантів зосереджують свою увагу на виявленні слабких місць в обороні України, зокрема на Луганському та Донецькому напрямках.

відео дня

"В обох районах збройні формування Російської Федерації просунулися вперед. На щастя, це відбулося у дуже обмежених масштабах. У районі Бахмута спостерігається певне просування на північному заході та заході. В районі Авдіївки суттєвих змін на фронті не відбулося", - зазначив Ківісельг.

На Луганщині основна активність росіян спостерігалася на лінії Куп'янськ-Кремінна-Сватове. Російські сили захопили додаткові території в Куп'янському та Лиманському районах. Ківісельг також зауважив, що РФ відновила наступ у Куп'янському районі, можливо з метою контролю над ділянками річок Оскіл та Жеребець у напрямку Лиману.

"Хоча збройні сили Російської Федерації зберігають ініціативу на всій лінії фронту, просування Росії в напрямку Луганська протягом тижня було дуже незначним і Російська Федерація не вийшла на вищезгадані рубежі річок", - сказав він.

На Донецькому напрямку, бойові дії розгорталися в районах Бахмута та Авдіївки. За словами Ківісельга, хоча окупанти мають деякі успіхи у цих районах, українським військовим вдалося створити дві лінії оборони у районі Авдіївки, що запобігло подальшому наступу РФ.

Крім цього, на півдні активність окупантів була дещо нижчою. Росіяни намагаються просунутися в районах Роботиного та Вербового.

"Найбільша активність спостерігалася на напрямках Роботине та Вербове, де Російська Федерація намагалася просунутися", - сказав Ківісельг.

Українські сили продовжують утримувати створені плацдарми на лівому березі Дніпра, де вони відбивають атаки РФ.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, росіяни не можуть захопити Часів Яр, але постійно здійснюють штурми. На цьому напрямку окупанти використовують важку техніку - танки та броньовані машини. Особливо активно вони наступають на Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку.

Також під час захоплення Авдіївки Росія втратила тисячі бійців і сотні бронемашин. Рекордні втрати стали наслідком чотиримісячної кампанії з захоплення міста. Проте ЗСУ змогли зупинити подальше просування РФ, перейшовши від відступу до активної оборони.

Крім цього, на Таврійському напрямку за минулу добу ворог втратив 360 осіб у живій силі. ЗСУ відбили 18 авіаударів, провели 52 бойові зіткнення та здійснили 1142 артобстріли.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.