Подоляк розповів, за якої умови Угорщина може 'перевзутися' і змінити свою позицію щодо України

Подоляк підкреслив, що Угорщина може стати однією з країн, які першими висловляться на підтримку пришвидшеного вступу України до НАТО.

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Подоляк розповів, за якої умови Угорщина може "перевзутися" / Колаж фото Офіс президента, УНІАН

Після поразки країни-агресорки Росії у війні, Україна отримає абсолютну лояльність від таких країн як Угорщина. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Правильна фіналізація війни дуже важлива. Угорщина зараз може робити будь-які заяви. А ми після того, як програє основний спонсор таких заяв (про неможливість вступу України до НАТО, - ред.) під назвою Російська Федерація, отримаємо абсолютну лояльність перш за все від таких країн як Угорщина", - сказав Подоляк.

Як зазначив радник керівника ОП, Угорщина може стати однією з країн, які першими висловляться на підтримку пришвидшеного вступу України до НАТО, оскільки це є важливим для забезпечення безпеки в Європі.

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"Угорщина буде одним з найзацікавленіших лобістів. Тому що треба буде спокутувати вину. Тому що всі ці заяви провокують агресора. Всі ці країни, які зараз говорять про переговори та мирне врегулювання конфлікту, в міру того, як Росія буде йти до свого історичного, дуже поганого фіналу, вони всі прийдуть і скажуть: ми розуміємо, що, може, щось там неправильно говорили, але ж ми були за вас", - підкреслив Подоляк.

За його словами, після закінчення війни, Угорщина може пропонувати жорсткі репараційні програми для країни-агресорки Росії. Окрім того, в уряді Орбана вимагатимуть спеціального трибуналу для російських військових злочинців.

Вступ України до НАТО

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Він заявив, що місце України по праву в НАТО. Тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

"Місце України по праву в НАТО і ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сьогодні ми обговорили річну ініціативну підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання та доктрини радянських часів до стандартів НАТО. Забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом", - сказав Столтенберг.

Пізніше генсек НАТО заявив, що всі країни-союзники по НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому вступить до Альянсу. При цьому Столтенберг підкреслив, що зараз основна увага приділяється тому, щоб Україна домоглася перемоги над РФ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ Україна де-факто стала членом НАТО. Він підкреслив, що для вступу України в Альянс де-юре залишилося прийняти тільки політичне рішення.

Дивіться відео про те, що Андрій Золотарьов розповів в інтерв'ю Главреду про перспективу членства України в НАТО:

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