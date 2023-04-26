УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Подоляк розповів, за якої умови Угорщина може "перевзутися" і змінити свою позицію щодо України

Аліна Дембіцька
26 квітня 2023, 00:11 оновлено 26 квітня, 00:11
40
Подоляк підкреслив, що Угорщина може стати однією з країн, які першими висловляться на підтримку пришвидшеного вступу України до НАТО.
Подоляк розповів, за якої умови Угорщина може 'перевзутися' і змінити свою позицію щодо України
Подоляк розповів, за якої умови Угорщина може "перевзутися" / Колаж фото Офіс президента, УНІАН

Після поразки країни-агресорки Росії у війні, Україна отримає абсолютну лояльність від таких країн як Угорщина. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Правильна фіналізація війни дуже важлива. Угорщина зараз може робити будь-які заяви. А ми після того, як програє основний спонсор таких заяв (про неможливість вступу України до НАТО, - ред.) під назвою Російська Федерація, отримаємо абсолютну лояльність перш за все від таких країн як Угорщина", - сказав Подоляк.

Як зазначив радник керівника ОП, Угорщина може стати однією з країн, які першими висловляться на підтримку пришвидшеного вступу України до НАТО, оскільки це є важливим для забезпечення безпеки в Європі.

відео дня

"Угорщина буде одним з найзацікавленіших лобістів. Тому що треба буде спокутувати вину. Тому що всі ці заяви провокують агресора. Всі ці країни, які зараз говорять про переговори та мирне врегулювання конфлікту, в міру того, як Росія буде йти до свого історичного, дуже поганого фіналу, вони всі прийдуть і скажуть: ми розуміємо, що, може, щось там неправильно говорили, але ж ми були за вас", - підкреслив Подоляк.

За його словами, після закінчення війни, Угорщина може пропонувати жорсткі репараційні програми для країни-агресорки Росії. Окрім того, в уряді Орбана вимагатимуть спеціального трибуналу для російських військових злочинців.

Вступ України до НАТО

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Він заявив, що місце України по праву в НАТО. Тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

"Місце України по праву в НАТО і ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сьогодні ми обговорили річну ініціативну підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання та доктрини радянських часів до стандартів НАТО. Забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом", - сказав Столтенберг.

Пізніше генсек НАТО заявив, що всі країни-союзники по НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому вступить до Альянсу. При цьому Столтенберг підкреслив, що зараз основна увага приділяється тому, щоб Україна домоглася перемоги над РФ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ Україна де-факто стала членом НАТО. Він підкреслив, що для вступу України в Альянс де-юре залишилося прийняти тільки політичне рішення.

Дивіться відео про те, що Андрій Золотарьов розповів в інтерв'ю Главреду про перспективу членства України в НАТО:

Вас може зацікавити:

війна в Україні НАТО війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Дуже висока ракетна загроза": РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ОК Південь

"Дуже висока ракетна загроза": РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ОК Південь

21:28 Україна
"Час встигнути в буфет за крильцями": у Зеленського відповіли на чутках про контрнаступ ЗСУ

"Час встигнути в буфет за крильцями": у Зеленського відповіли на чутках про контрнаступ ЗСУ

21:12 Україна
"Бої за Бахмут мають важливе значення": 5 причин, чому ЗСУ не виходять з міста - Сирський

"Бої за Бахмут мають важливе значення": 5 причин, чому ЗСУ не виходять з міста - Сирський

18:05 Україна
Всі головні новини

Останні новини

01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи зможе Кремль мобілізувати гігантські орди в армію

00:51

Чому 26 квітня не можна одягати сині речі: прикмети і що не можна робитиВідео

00:15

У моду повернулася джинсова спідниця незвичайної краси, яку можна носити куди завгодноФото

00:11

Подоляк розповів, за якої умови Угорщина може "перевзутися" і змінити свою позицію щодо УкраїниВідео

25 квітня, вівторок
23:59

"Сподіваюся, що тепер їй тепло": Мадонна показала раритетне фото матері з особистого архіву

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:44

Фортуна визначила своїх улюбленців: на які знаки зодіаку чекає блискавичний приплив везіння в травніВідео

23:20

Дикий пояснив, чому насправді так важлива оборона БахмутаВідео

23:09

Оксана Білозір пішла від чоловіка після 33 років шлюбуВідео

23:03

Молода російська співачка бореться за життя в реанімації

Реклама
22:43

Це не межа: в Україні ціни на капусту за тиждень злетіли майже на 30%Відео

22:39

За секунду: у мережі поділилися геніальним способом завивки вій

22:19

Чому 27 квітня не можна вимірювати свій зріст: прикмети і що не можна робитиВідео

21:39

"Дуже хитра дама": співачка Йолка вигадала схему, щоб донатити на ЗСУ - блогер

21:28

"Дуже висока ракетна загроза": РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ОК ПівденьВідео

21:12

"Час встигнути в буфет за крильцями": у Зеленського відповіли на чутках про контрнаступ ЗСУВідео

20:54

У Москві жінка здала поліції власну доньку через її проукраїнську позицію

20:41

Росіяни влаштували скандал: співачка Тамара Гвердцителі перервала мовчання через війнуВідео

19:58

Багато господинь цього не знають: скільки часу і як варити перепелині яйцяВідео

19:56

Кличко поїхав на саміт американських міст – говоритиме з урядовцями США про підтримку України

19:33

Євген Клопотенко висловив особисто Ользі Сумській свою думку про її "московську" дочкуВідео

Реклама
19:20

Сі Цзіньпіна серйозно поставили на розтяжкуПогляд

19:19

У парламенті зайнялися темою тиску БЕБ на Multiplex

19:07

Чоловік став собакою за 15 000 доларів: друзі та родичі дуже спантеличеніВідео

18:55

3 найсильніші знаки зодіаку: вони ніколи не здаються і не зупиняються

18:05

"Бої за Бахмут мають важливе значення": 5 причин, чому ЗСУ не виходять з міста - СирськийВідео

17:52

Чому не можна в фарш додавати свіжий хліб: головні секрети ідеальних котлет

17:42

Обрушиться ураган: в Україну йде потужний циклонВідео

17:42

Двічі в одну річку: Дженніфер Еністон спіймали на побаченні з колишнім чоловіком

16:57

Коли підвищать тариф на електроенергію: у Раді заговорили про зміниВідео

16:51

Подкопаєва показала романтичні поцілунки з чоловіком-бізнесменом

16:25

Романтика і світ фантазій: кращі легкі мелодрами на вечір для кінопереглядуВідео

16:20

Для чого додають яйце в шашлик: ніжна скоринка і соковите м'ясо гарантовані

16:01

"Пекло" в Бахмуті: найближчі бої за місто будуть найстрашнішими – екскомандир АйдаруВідео

15:54

Гаррі Поттер і нове дитя: Деніел Редкліфф вперше став батькомВідео

15:51

Четверту дитину втратила: як виглядають діти пропагандистів Симоньян і КеосаянаВідео

15:40

Які знаки зодіаку притягуються один до одного: 3 людини для ідеальної дружби

15:37

Тарифи на електроенергію зміняться: якими будуть ціни до кінця травняВідео

15:25

"У росіян є шанси": у ЗСУ немає гарантій того, що вони утримають Часів Яр - ДикийВідео

15:16

Шакіру визнали жінкою року на зло зраднику ПікеВідео

15:13

Удари по ЧФ і береговій інфраструктурі: експерт розкрив сценарій звільнення Криму

Реклама
15:12

Які добрива любить волоський горіх і чим його підгодувати для хорошого врожаю

14:42

Місячний календар стрижок на травень 2023: в які дні зміна іміджу приверне в життя гроші

14:35

"Бахмут був потрібен не Росії, а Пригожину": ПВК "Вагнера" уже поплатилися за свою помилку – ДикийВідео

14:30

Окупанти використовують мобільний додаток з координатами позицій ЗСУ – Сирський

14:16

До дня пам’яті Чорнобильської трагедії 1+1 Україна покаже документальний фільм "Розщеплені на атоми"

13:35

Путін розігнав генералів-невдах через провальні наступи та великі втрати – ISWВідео

13:31

Байден офіційно зібрався йти в президенти США на другий термінВідео

13:12

"По-доброму жартує": Жадан розповів кумедні деталі зустрічі з Залужними

12:49

Гороскоп на завтра 26 квітня 2023: Рибам - довгоочікуваний успіх, Ракам - фінансове питанняВідео

12:44

Дві дівчини, одна доля: як зараз виглядає акторка, яка зіграла Зіту і Гіту в однойменному фільмі

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти