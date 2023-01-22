Україна і Європа переможуть навіть без Німеччини: Польща висунула ФРН жорсткий ультиматум

Ми не будемо спостерігати пасивно, як Україна спливає кров'ю, підкреслив Матеуш Моравецький.

Матеуш Моравецький жорстко звернувся до влади ФРН / Колаж Bundeswehr, УНІАН

Позиція Німеччини за підсумком Рамштайна-8 в плані передачі танків Україні є "неприйнятною", заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Минув майже рік з початку війни, в результаті якої щодня гинуть мирні люди, знищуються українські міста, є численні свідчення військових злочинів РФ в Україні, зазначив він в інтерв'ю PAP.

"Що ще потрібно Німеччині, щоб відкрити очі і почати діяти відповідно до потенціалу німецької держави? Зрештою, вони не повинні активувати 100% своїх ресурсів, 30% було б достатньо, навіть 10% було б прогресом. Але перш Берлін не повинен послаблювати або саботувати дії інших країн", — підкреслив Моравецький.

Він дорікнув Німеччині в тому, що вона ставить палиці в колеса в питанні передачі Україні важкого озброєння, переводячи дискусії в площину, які ні до чого доброго не приводять.

"Я намагаюся зважувати свої слова, але скажу прямо: Україна і Європа виграють цю війну з Німеччиною або без неї. Однак від Німеччини залежить: чи захочуть вони приєднатися до місії зупинки російського варварства або будуть пасивно спостерігати за цим, прирікаючи себе бути записаними не на тому боці історії", — підкреслив глава польського уряду.

При цьому він зажадав від міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса прояснити позицію щодо поставок Німеччиною танків в Україну.

"Війна йде тут і зараз. Українським захисникам Європи танки потрібні негайно. Німці хочуть тримати їх на складах, поки Росія не захопить Україну і не постукає у двері Берліна?",- підкреслив польський прем'єр.

Разом з тим він попередив, що якщо Німеччина і далі буде затягувати це питання, то буде формуватися "менша коаліція" країн, готових передавати частину своєї сучасної техніки Україні.

"Ми не будемо спостерігати пасивно, як Україна спливає кров'ю. Український народ бореться за нашу свободу. Відправка в Україну танків Leopard в інтересах Польщі та Європи. Ми не дамо Росії захопити Київ, а потім підпалити цілу Європу. Рішення підтримати українську армію виправдане як політично, так і морально", — додав Моравецький.

Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні "Рамштайн-8" оголосили про значний новий пакет "бойових можливостей" для України. Водночас Ллойд Остін заявив після засідання, що рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams.

Нагадаємо, глава оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про те, що після поставок Україні бойових машин піхоти Marder, варто чекати передачі ЗСУ німецьких танків Leopard.

Як пояснила вона в Twitter, це стало результатом зміни позиції федерального уряду Німеччини.

"Це велике полегшення, що федеральний уряд і особливо канцелярія, нарешті, прокладають шлях для поставок танків в Україну", - пише вона.

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", — йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

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