РФ атакує на Запоріжжі: окупанти йдуть на штурм, ЗСУ відкинули ворога

Всі рубежі відновлені, противник відкинутий ЗСУ на колишні свої позиції.

Російські окупанти пішли на штурм на Запоріжжя / Міноборони РФ , pixabay.com

На Запорізькому напрямку ворог малими групами штурмує українські позиції, проте масштабних наступальних дій не веде, розповів керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Ерін.

Як повідомив він в ефірі телемарафону, ситуація на Таврійському напрямку залишається стабільно складною. Окупанти продовжують обстріли цивільного населення, інфраструктури та логістичних шляхів.

"Що стосується Запорізького напрямку, то ворог не здійснює масштабних наступальних дій. Разом з тим, мають місце регулярні спроби противника малими групами, до 10 осіб, здійснювати штурмові дії наших позицій", — сказав Ерін.

Він додав, що на окремих напрямках противник мав певні часткові успіхи, але в даний час всі позиції відновлені, противник відкинутий на колишні свої позиції.

"Ми активно діємо і знищуємо не тільки склади боєприпасів, а й засоби ураження ворога, артилерійські та мінометні установки, а також особовий склад", — сказав Ерін.

Раніше повідомлялося, що у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.

За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. У мережі опублікували відео наслідків"бавовни".

За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.

Нагадавши, у захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.

Про вдалі дії українських захисників йдеться у повідомленні РІА Мелітополь у Telegram.

"Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.

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