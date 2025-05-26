РФ може готувати нову війну в Європі: у розвідці дізналися терміни й цілі

РФ веде гібридну війну: прагне зруйнувати єдність країн-союзників, знизити рівень підтримки України.

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РФ може готувати напад на країни Європи / Колаж: Главред, фото: nato.int, міноборони РФ

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Україна захищає Європу від подальшого наступу РФ

Москва виношує плани агресії на інші країни Європи

Україна сьогодні виконує не тільки функцію власної оборони, а й відіграє роль бар'єра, що захищає Європу від подальшого наступу Росії, заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Поки українська армія стримує противника, у європейських держав є можливість підготуватися, наголосив він в інтерв'ю Укрінформу.

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Адже, як стверджує Іващенко, Москва прагне не тільки контролювати Україну та пострадянський простір, а й виношує плани розширення своєї агресії на інші країни Європи.

"Мова вже не про те, чи нападе Росія знову, а про те - коли і де це станеться. У зоні ризику перебувають Польща, країни Балтії, держави Північної Європи", - наголосив глава розвідки.

За прогнозами української та європейської розвідки, відновлення військового потенціалу РФ може зайняти від двох до чотирьох років. Однак у разі послаблення або скасування міжнародних санкцій нарощування озброєнь може піти набагато швидше.

Іващенко також зазначив, що зараз Росія активно веде гібридну війну: прагне зруйнувати єдність країн-союзників, знизити рівень підтримки України, а також впливає на міжнародні рішення, зокрема за допомогою окремих країн, таких як Угорщина.

Крім того, Росія розширює військову інфраструктуру, зокрема, створює новий Ленінградський військовий округ, що, за словами Іващенка, вказує не на оборону, а на підготовку до наступальних дій. Одним із ймовірних напрямків розглядають Кольський півострів і прикордонні райони з Фінляндією.

/ Главред

"Ми спостерігаємо активне будівництво нових військових об'єктів, модернізацію шляхів та інфраструктури, придатної як для цивільного, так і для військового застосування", - додав він.

За оцінкою розвідки, незважаючи на значні втрати, Росія не має наміру згортати бойові дії. Вона продовжує формувати нові військові округи та з'єднання - зокрема, створюються 13 нових дивізій. Незважаючи на кадрові та технічні проблеми, щодня в армію РФ набираються до 1200 контрактників. Це, за словами Іващенка, свідчить про підготовку до майбутніх військових операцій, а не до миру.

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Що таке Служба зовнішньої розвідки? Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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