РФ формує ударний кулак: експерт назвав головні напрямки ворожого штурму

РФ може піти в наступ на двох напрямках / генштаб ЗСУ

Росія має досить обмежені можливості щодо забезпечення і посилення угруповання на правому березі Дніпра. Тому окупанти намагаються створити ударне угруповання з метою подальшого просування на двох можливих напрямках.

"Перший напрямок - це, безперечно, Миколаїв. Для того, щоб взяти під контроль хоча б частину узбережжя українського Чорного моря, яку вони зараз не контролюють зовсім. І другий напрямок - на Кривий Ріг", - заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, на сьогоднішній день важко сказати, який напрямок загарбники вважають як основний, тому зараз можна розглядати обидва ці напрямки як ймовірні і рівнозначні.

"Щодо Криворізького напрямку, тут треба дивитися трохи далі. Не є метою на сьогоднішній день взяти Кривий Ріг, але є мета вийти на оперативний простір і через фактично узбережжя Дніпра намагатися прорватися на Запоріжжя. Адже не забуваємо, що як на правому березі накопичуються сили, так і на Лівому березі противник накопичує сили. І очевидна його спроба прорватися в район Запоріжжя", - сказав експерт.

Він також підкреслив, що Запоріжжя - це додаткові мости і це стратегічно важливо для них у разі продовження активізації бойових дій саме на правому березі Дніпра.

"І так само для нас є надзвичайно важливим у разі нашого контрнаступу, якщо ми вийдемо на берег Дніпра навіть без його форсування, ми значно посилюємо можливості вогневого контролю виходів з Криму. Що дуже серйозно вплине на можливість противника оперувати в Північній Таврії. Таким чином і для нас, і для противника саме південний напрямок стає надзвичайно важливим, і тому він так відчайдушно збирає сили", - підсумував Грабський.

Війна в Україні

У Генштабі Збройних сил України раніше заявили, що Росія відправляє свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Ворог перекидає туди велику кількість військової техніки і зброї. В українському командуванні вважають, що загарбники можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести ЗСУ в оборону.

Тривають бої на Донбасі. Окупанти сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Загарбники намагаються створити умови для захоплення Соледара з Бахмутом з метою відтиснення армії України від західної околиці Донецька.

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