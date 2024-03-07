"РФ воюватиме ще мінімум 2 роки": у Литві назвали 3 причини, які тримають Росію "на плаву"

Росія знайшла кілька способів забезпечувати собі ресурси для подальшого ведення війни проти України.

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У Литві назвали 3 причини, які тримають Росію "на плаву"/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка Росія має достатні ресурси, щоб воювати проти України з нинішньою інтенсивністю щонайменше ще два роки.

Таку оцінку дала литовська військова розвідка, повідомляє Reuters. Згідно з даними литовських спецслужб, зараз є три причини, які допомагають Росії утримуватися на плаву і забезпечувати собі ресурси для ведення війни: високі ціни на нафту, ухилення від міжнародних санкцій і державні інвестиції.

Відповідні дані наводяться у спільному звіті Департаменту контррозвідки Державної безпеки та Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві національної оборони Литви.

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У документі зазначається, що РФ у 2023 році реформувала і зміцнила свою армію, яка була пошарпаною під час бойових дій проти України у 2022 році. Також зазначається, що країна-агресорка Росія перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО.

У звіті також говориться, що "Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність".

У той же час у матеріалі Reuters зазначається, що вранці у четвер, 7 березня, на оприлюднення згаданого звіту литовських спецслужб було "накладено ембарго".

Що відомо про розвідку Литви? Департамент державної безпеки Литовської Республіки (лит. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas – "VSD") – головна спецслужба країни, яка займається веденням розвідки та контррозвідки в інтересах національної безпеки, пише mil.in.ua.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що в РФ проблеми з пілотами через дії ЗСУ. На початку війни за штурвалами літаків РФ сиділи підполковники, майори, нижче капітана майже нікого не було. А тепер окупанти садять за штурвал кого завгодно.

Також раніше в Інституті вивчення війни (ISW) назвали головну умову для контрнаступу ЗСУ. За даними аналітиків, західна військова допомога для України має вирішальне значення для здатності українських військових перехопити ініціативу на фронті.

Нагадаємо, в ISW також зазначали, що росіяни змогли просунутись на кількох напрямках. За даними аналітиків, росіяни змогли здійснити незначне просування в районі Георгіївки, що на захід від Донецька.

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