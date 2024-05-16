Просування РФ на фронті можна зупинити: майор назвав 3 вирішальні фактори

Майор запасу НГУ зазначає, що для зупинення російського просування на Сході України потрібні фортифікаційні споруди, мінування території та мобілізація.

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Майор назвав 3 фактори, які допоможуть зупинити російський наступ / Колаж Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Україні треба розглядати просування російських військ як тимчасові досягнення. Якщо Україна виконає певні кроки, ворог не зможе досягти значної стратегічної переваги. Про це заявив майор запасу Національної гвардії України та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман у ефірі "Еспресо".

За словами Гетьмана, Україна може зупинити просування російських окупаційних військ на фронті, однак для цього необхідно виконати 2 "домашні завдання".

Експерт підкреслив, що стратегія України полягає в стримуванні наступу противника. Тому просування ворога на фронті має бути розглянуте як тимчасові досягнення.

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"У нас є два домашніх завдання, третє домашнє завдання виконали наші партнери, трішечки із запізненням, це постачання нам зброї, підписання певних заходів", – сказав він.

Гетьман додав, що Захід не може доставити нам усю зброю одразу через обмежені логістичні можливості та пропускну спроможність. Тому для зупинки Збройних Сил РФ необхідно будувати фортифікаційні споруди та мінувати територію навколо них. Крім того, необхідна мобілізація. Експерт додав, що крім зброї, потрібні також люди, які будуть нею користуватися.

"Так, є три складових – зброя, люди та фортифікації", – наголосив він.

Гетьман відзначив, що якщо ці завдання будуть виконані, тактичні переміщення окупантів тут і там будуть, але стратегічно значущої переваги ворог не зможе отримати.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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