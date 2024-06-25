Розгромне рішення: ЄСПЛ визнав РФ винною у порушенні прав людини в Криму

Це рішення – доказ того, що РФ підло бреше про дотримання прав людини в окупованому Криму, наголосив Лубінець.

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ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини в Криму / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Європейський суд з прав людини виніс вердикт у справі "Україна проти Росії щодо Криму". Суд визнав, що Росія систематично порушує права людини на окупованому півострові. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, європейський суд з прав людини одноголосно встановив низку порушень прав людини Росією в окупованому Криму з 2014 року.

Варто зазначити, що це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини в тимчасово окупованому Криму.

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Україна довела в ЄСПЛ, що:

російська окупаційна влада незаконно затримувала українців, кримських татар на півострові та жорстоко поводилась із ними;

Росія проводила примусову паспортизацію наших громадян;

окупанти забороняли мирні зібрання та протести;

кримських татар росіяни піддавали дискримінації;

права політвʼязнів порушувались, їх не повертали в Україну, також вони піддавались жорстокому поводженню.

"Це рішення – доказ того, що РФ підло бреше про дотримання прав людини в окупованому Криму. Також це один із кроків на шляху притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості", – наголосив Лубінець.

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко також зауважила, що це "розгромне рішення для агресора".

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Ситуація в окупованому Криму - останні новини

Нагадаємо, представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що саме Росія відповідає за вторгнення в Україну, що призвело до загибелі тисяч невинних українців. Тому, Україна сама обирає цілі для атак по об'єктах РФ в Криму.

ЗСУ у ході атаки на Крим у ніч на 24 червня, імовірно, уразили центр космічного стеження. Це загрожує "відрізати" загарбникам частину їхньої налагодженої мережі космічного звʼязку.

Для звільнення окупованого Криму Сили оборони мають далі знищувати військові обʼєкти окупантів на території півострова, а також завдати удару по Кримському мосту. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

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