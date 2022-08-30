Роздягали і закопували в крижану землю: окупанти-кати тиждень знущалися над українцем

Окупанти-кати тиждень знущалися над українцем / офіс Гепрокурора, УНІАН

Російські військові знущалися над жителем Київщини. Окупанти роздягали і закопували жителя Макарівської громади в холодну землю.

У Telegram-каналі Офісу генерального прокурора повідомили, що правоохоронцями встановлено ще трьох військовослужбовців Збройних сил Росії, які знущалися над мирними жителями на окупованій ними Київщині.

За даними слідства, військові армії-агресора в березні 2022 року, перебуваючи в тимчасово окупованому селі Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району Київської області, жорстоко поводилися з цивільною особою.

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"Протягом тижня вони знущалися над місцевим жителем - били, погрожували вогнепальною зброєю, зв'язували руки і ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний грунт, не надавали воду, їжу та одяг", - йдеться в повідомленні.

Так, зазначили в прокуратурі, їм повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося, що журналісти-розслідувачі змогли встановити особу російського окупанта, який відрізав геніталії ще живому полоненому українцю, а потім жорстоко вбив його. Катом виявився 29 – річний уродженець Російської республіки Тува-Очур-Суге Монгуш з батальйону "Ахмат".

Нагадаємо, російські окупанти планують у вересні поточного року влаштувати показовий самосуд над полоненими українськими військовими в захопленому Маріуполі Донецької області. На сцені Маріупольської камерної філармонії ведеться монтаж тюремних кліток з арматури діаметром 20 мм.

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