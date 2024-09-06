Світла буде в рази більше: Укренерго здивувало заявою про відключення 7 вересня

Субота в Україні має пройти без відключень електроенергії, повідомило "Укренерго".

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Чи вимикатимуть світло в Україні 7 вересня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

У суботу, 7 вересня, заходи обмеження електропостачання не заплановані. Українцям не вимикатимуть світло всю добу. Про це повідомило "Укренерго" та ДТЕК.

"Завтра, 7 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

ДТЕК підтвердило, що субота в усіх областях України повинна пройти без відключень електрики.

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А втім, з метою уникнення навантажень на електромережу, енергетики просять споживати електроенергію ощадливо. В "Укренерго" закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період з 18:00 до 21:00, щоб зменшити навантаження на мережу.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, графіки відключень електроенергії в Україні повернули після масованої атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру 26 серпня.

Також вже з наступного тижня по всій Україні буде застосовуватись максимум одна черга відключень електроенергії. Крім того, в деякі дні відключень світла для населення не буде взагалі.

Як повідомляв Главред, Україна має всі шанси пройти зиму без багатогодинних відключень світла, якщо Росія не завдасть нових критичних ударів по енергосистемі. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що експерти, які прогнозують до 20 годин відключень на добу, можуть помилятися.

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