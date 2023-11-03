Роботу ТЕЦ у південному регіоні призупинили: що сталось

В Укренерго повідомили про призупинення роботи однієї із ТЕЦ в південному регіоні. Там зазначиили, що підстав для відключень світла поки що немає.

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Роботу ТЕЦ у південному регіоні призупинили - Міненерго / Колаж Главред, фото: УНІАН

У зв'язку з технічними несправностями, одна з теплоелектроцентралей (ТЕЦ) в південному регіоні тимчасово призупинила свою роботу. В даний час проводяться ремонтні роботи. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

У повідомленні зазначено, що загалом немає підстав для обмежень у роботі енергетичної системи. Однак, це можливо лише в тому випадку, якщо не буде нових атак Росією на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, вчора, 2 листопада, в денні години обмежувалась робота електростанцій на відновлювальних джерелах енергії (ВДЕ) максимальною величиною 408 МВт в окремі години. За повідомленням Укренерго, робилось це для збереження балансу між споживанням та виробництвом електроенергії.

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Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів.

Водночас, там повідомили, що через падіння уламків збитого БПЛА є пошкодження обладнання та знеструмлені споживачі у Вінницькій області, тривають відновлювальні роботи.

"Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Також через обстріли є окремі знеструмлені споживачі в м. Харків.Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - йдеться у повідомленні Укренерго.

Удари по критичній інфраструктурі України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами представника ГУР Андрія Юсова, ворог може продовжити тактику обстрілів енергетичної інфраструктури України під час осінньо-зимового періоду. Але точний момент початку цих атак є невизначеним і важко передбачити.

Водночас, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголовшує, що РФ скоротила кількість ракетних атак на Україну. Російські окупанти намагаються економити ракети "Калібр" і Х-101.

Також, у ніч на 25 жовтня, російські окупанти атакували Хмельницьку область. Ворожі ракети "Шахеди" були запущені в напрямку Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

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