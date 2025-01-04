'Намагаються проломити укріплення': розкрито ймовірний сценарій удару 'Орешником'

У ракети "Орешник" інше завдання, це кінетична зброя, каже Роман Світан.

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/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

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Ракета "Орешник" є кінетичною зброєю

У РФ понад 500 ракет середньої та великої дальності

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан прокоментував питання ймовірності нового застосування країною-агресором РФ ракети "Орешник" для ударів по Україні.

"У Орешника трохи інше завдання, не ядерне. Це кінетична зброя", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що понад 500 ракет середньої і великої дальності, які є в Росії, можуть нести стратегічні ядерні заряди, але навряд чи Москва навіть думає їх використовувати.

"Для розуміння процесу - це шість ломів, які розганяються до гіперзвукової швидкості і намагаються проломити якесь укріплення. Ось основне завдання "Орешника", - каже він.

За його словами, коли ядерна ракета РФ виходить із пускової шахти, незрозуміло, куди вона полетить, тому відразу ж буде завдано превентивного удару по Росії.

"Відповідно, навряд чи росіяни будуть навіть бавитися зі стратегічною ядерною зброєю. Застосування тактичної ядерної зброї Росією технічно можливе. Але теоретично - навряд чи. Росії просто не дадуть зробити це", - вважає він.

/ Инфографика: Главред

Співрозмовник упевнений у тому, що РФ не дадуть застосувати ядерну зброю, однак розгойдувати цю тему і лякати громадськість "ядерною дубиною" вона буде й далі.

"Утім, основне завдання Москви тут - не лякати світову громадськість, а показувати всередині Росії (95% риторики російської військово-політичної еліти спрямоване на внутрішнє споживання) російському плебсу, що у них є якась дубина, вони можуть бити себе в груди й, як Кінг-Конг, кричати на місцеве населення, показуючи, що щось ще залишилося", - додав Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Свитана:

Удар ракетою "Орешник" - останні новини за темою

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Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником". Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

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