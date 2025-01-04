Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Намагаються проломити укріплення": розкрито ймовірний сценарій удару "Орешником"

Олексій Тесля
4 січня 2025, 03:30
4
У ракети "Орешник" інше завдання, це кінетична зброя, каже Роман Світан.
'Намагаються проломити укріплення': розкрито ймовірний сценарій удару 'Орешником'
/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Важливо:

  • Ракета "Орешник" є кінетичною зброєю
  • У РФ понад 500 ракет середньої та великої дальності

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан прокоментував питання ймовірності нового застосування країною-агресором РФ ракети "Орешник" для ударів по Україні.

"У Орешника трохи інше завдання, не ядерне. Це кінетична зброя", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що понад 500 ракет середньої і великої дальності, які є в Росії, можуть нести стратегічні ядерні заряди, але навряд чи Москва навіть думає їх використовувати.

"Для розуміння процесу - це шість ломів, які розганяються до гіперзвукової швидкості і намагаються проломити якесь укріплення. Ось основне завдання "Орешника", - каже він.

За його словами, коли ядерна ракета РФ виходить із пускової шахти, незрозуміло, куди вона полетить, тому відразу ж буде завдано превентивного удару по Росії.

"Відповідно, навряд чи росіяни будуть навіть бавитися зі стратегічною ядерною зброєю. Застосування тактичної ядерної зброї Росією технічно можливе. Але теоретично - навряд чи. Росії просто не дадуть зробити це", - вважає він.

'Намагаються проломити укріплення': розкрито ймовірний сценарій удару 'Орешником'
/ Инфографика: Главред

Співрозмовник упевнений у тому, що РФ не дадуть застосувати ядерну зброю, однак розгойдувати цю тему і лякати громадськість "ядерною дубиною" вона буде й далі.

"Утім, основне завдання Москви тут - не лякати світову громадськість, а показувати всередині Росії (95% риторики російської військово-політичної еліти спрямоване на внутрішнє споживання) російському плебсу, що у них є якась дубина, вони можуть бити себе в груди й, як Кінг-Конг, кричати на місцеве населення, показуючи, що щось ще залишилося", - додав Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Свитана:

Удар ракетою "Орешник" - останні новини за темою

Раніше з'явився прогноз нового ракетного удару РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Південмаш не приніс ворогові очікуваного успіху, вважає Іван Яковина.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником". Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

Інші новини за темою:

Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"?

На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки.

Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість.

До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Роман Світан Ракета Орешник
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росія не планує закінчувати війну у 2025: у РНБО розповіли про плани Путіна

Росія не планує закінчувати війну у 2025: у РНБО розповіли про плани Путіна

01:13Україна
Перші винищувачі Mirage 2000-5F вже можуть бути в Україні: в ЗМІ розкрили деталі

Перші винищувачі Mirage 2000-5F вже можуть бути в Україні: в ЗМІ розкрили деталі

23:42Україна
Путіна відмовили від ядерного удару по Україні: у США розкрили деталі

Путіна відмовили від ядерного удару по Україні: у США розкрили деталі

23:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 4 січня: Дівам - несподівана подорож, Скорпіонам - прибуток

Гороскоп на сьогодні 4 січня: Дівам - несподівана подорож, Скорпіонам - прибуток

Вдарить мороз -13 градусів: Україну накриє похолодання – синоптик назвав дату

Вдарить мороз -13 градусів: Україну накриє похолодання – синоптик назвав дату

Навіщо обмилки кидають в унітаз: геніальний трюк вразить просто наповал

Навіщо обмилки кидають в унітаз: геніальний трюк вразить просто наповал

Гороскоп Таро на січень 2025: Терезам - щастя, Скорпіонам - поїздка, Стрільцям - прибуток

Гороскоп Таро на січень 2025: Терезам - щастя, Скорпіонам - поїздка, Стрільцям - прибуток

Не будете хворіти цілий рік: що потрібно поставити на стіл 4 січня - прикмети

Не будете хворіти цілий рік: що потрібно поставити на стіл 4 січня - прикмети

Останні новини

03:30

"Намагаються проломити укріплення": розкрито ймовірний сценарій удару "Орешником"

03:01

Досвідчені водії закликають натерти лобове скло цибулею: для чого це потрібно

02:37

Собака дивом перетнув річку: потрібно за 12 секунд сказати, як він це зробив

01:49

4 знаки зодіаку, для яких 2025 рік буде найкращим у житті

01:13

Росія не планує закінчувати війну у 2025: у РНБО розповіли про плани Путіна

У 2025 році Росію змусять сісти за стіл переговорів, але Україні варто готуватися до втрати територій - СнєгирьовУ 2025 році Росію змусять сісти за стіл переговорів, але Україні варто готуватися до втрати територій - Снєгирьов
00:07

В Японії заявили, що не можна протирати сидіння унітазу туалетним папером

03 січня, п'ятниця
23:42

Перші винищувачі Mirage 2000-5F вже можуть бути в Україні: в ЗМІ розкрили деталі

23:27

Путіна відмовили від ядерного удару по Україні: у США розкрили деталі

22:38

Мобільні оператори в Україні повністю вимкнуть 3G: як перейти на 4G

Реклама
22:28

Лукашенко перед виборами поїде до Китаю: у ЦПД назвали цілі візиту диктатора

22:25

Українцям у Польщі почали розсилати "повістки": заява посольства України

22:10

"Усе це є вже": Світан зробив несподівану заяву про війська НАТО в Україні

21:30

"Сьогодні ще був на роботі": внаслідок удару РФ по Чернігову загинув педагог

20:53

Продавати та купувати вживані авто в Україні будемо по новому: що змінилося

20:47

США готують нову військову допомогу Україні: у Білому домі розкрили подробиці

20:31

Зникне за лічені години: як швидко позбутися сигаретного запаху у квартирі

20:26

На тлі ворожих атак: Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступному тижні

19:55

Долар встановив перший рекорд у 2025 році: яким буде курс валют 6 січня

19:45

"Не так страшно": Зеленська висловилася про можливе друге президентство чоловіка

19:43

РФ готує плацдарми для наступу: експерт попередив про небезпеку для області

Реклама
19:36

Не так довго, як усі думають: скільки можна зберігати консервацію в холодильнику

19:32

Україну накрило сніжне похолодання: де оголосили штормове попередження

19:31

"Давайте називати речі своїми іменами": експерт пояснив, чи чекати миру в 2025

19:11

Простий рецепт сметанного крему для торта: як приготувати смачнющий десерт

19:10

Оточення Покровська: що важливо знатиПогляд

18:56

Погрози Фіцо ігнорують: Словаччина продовжить постачати електроенергію Україні

18:51

Помиляються 99% людей: як натирати сир на терці правильно

18:31

"Дешевим вже не буде": в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

18:28

"Рішення було болючим": Юлія Саніна зробила приголомшливу заяву

17:49

Покровськ може стати плацдармом РФ: в ЗСУ назвали наступну ціль ворога

17:25

Де заховався слон: лише одиниці знайдуть тварину за 5 секунд – складна загадка

17:18

Великі шанси закінчити війну: астролог попередив про зміни у 2025 році

17:06

У Чернігові лунають вибухи: місто під ракетною атакою РФ

17:01

Україна під атакою затяжного шторму: влупила 5-бальна магнітна буря

16:43

Індексація пенсій в Україні: Шмигаль сказав, коли очікувати підвищення виплат

16:42

Солдати КНДР некорисні на Курщині: полковник сказав, чому вони не допомогли РФВідео

16:08

Чи можна їсти сало щодня: несподівана відповідь, яка вразить кожного

15:59

Перевірений дідівський метод: як розтягнути шкіряне взуття правильно

15:38

Не будете хворіти цілий рік: що потрібно поставити на стіл 4 січня - прикмети

15:27

Дружина нардепа Жупанина, яка не змогла підтвердити легальність своїх доходів, вихваляється VIP-брендами в Instagram актуально

Реклама
15:26

Коли відбудеться засідання у форматі "Рамштайн": ЗМІ назвали точну дату

15:25

"Страшна загроза": Україні можливо доведеться поступитися територіями – СнєгирьовВідео

15:15

Як розпушувати фліс після прання у домашніх умовах: прості і дієві методи

14:08

Україну накриють сильні морози: у яких областях буде найхолодніше

13:59

Навіщо обмилки кидають в унітаз: геніальний трюк вразить просто наповал

13:56

Що робити, якщо резинка на холодильнику не щільно прилягає: лайфхак з кип'ятком

13:53

В Україні лунають вибухи: РФ підняла у повітря МіГи, є загроза ударів балістикою

13:35

"Убити представника ТЦК": відомий український музикант потрапив у гучний скандал

13:22

"Ті, хто там, боронять нашу землю і дають нам можливість жити у своїй країні. Ми зобов’язані допомагати їм кожного дня", – Алла Ландар, засновниця БФ "Велич життя" новини компанії

13:00

Гороскоп-2025 для України: ЗСУ увійдуть у дві області РФ і матимуть суперзброю, війна закінчитьсяВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти