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Передача Україні F-16 буде "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко ухвалити" - Дуда

12 лютого 2023, 08:54
Рішення про відправку літаків має бути колективним, вважає президент Польщі.
Володимир Зеленський, Анджей Дуда
Володимир Зеленський та Анджей Дуда / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передача Україні винищувачів F-16 буде "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко ухвалити".

За його словами, наразі в розпорядженні ВПС Польщі є менш як 50 таких літаків і для передачі їх Україні потрібно "значно більше", передає BBC.

Крім цього, ці винищувачі потребують дуже серйозного обслуговування", тому "недостатньо просто відправити кілька F-16 Україні".

Він також підкреслив, що рішення про передачу літаків має бути колективним.

"Оскільки Польща є членом НАТО, будь-яке рішення про постачання винищувачів має бути "спільним рішенням", а не рішенням будь-якої однієї країни", - зазначає видання.

Як повідомляв Главред, днями заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що Польща може поставити Україні винищувачі, такі як F-16 або Міг-29, але лише в рамках НАТО або того ж Рамштайна. На даний момент даного питання немає на порядку денному.

Поставка літаків Україні

Україна офіційно відправила Нідерландам запит на передачу винищувачів F-16. Однак для передачі бойових літаків знадобиться дозвіл від США. Літаки не можна передати одразу, потрібно провести консультації з американцями та іншими союзниками, заявила нідерландський міністр оборони Кайса Олленгрен.

8 лютого президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Британський прем'єр допустив передачу Україні винищувачів. Він зазначив, що в контексті такої ситуації Лондон навчатиме українських пілотів керувати бойовими літаками стандартів НАТО.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Захід упродовж декількох тижнів вирішить передати Україні бойову авіацію. На думку Подоляка, Київ зможе розраховувати і на отримання далекобійних ракет з бойовим радіусом 200-300 кілометрів.

Президент США Джо Байден сказав, що Штати поки не готові постачати Києву винищувачі F-16. За словами глави Білого дому, це військова допомога іншого рівня. При цьому у Вашингтона заявляли, що не перешкоджатимуть передачі винищувачів Україні іншими країнами.

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