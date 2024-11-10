Україна може втратити 20% території, щоб здобути членство в ЄС - екскомандувач НАТО

Головне із матеріалу:
- Путін може отримати 20% території України
- Україна може вступити до НАТО за 3-5 років
- Трамп може провести переговори із Путіним
Колишній командувач Організації Північноатлантичного договору Джеймс Ставрідіс прогнозує, що російсько-українська війна закінчиться тим, що президент РФ Володимир Путін захопить 20% території України.
Новообраний президент Дональд Трамп раніше заявляв, що якби він опинився за столом переговорів з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, війна між двома країнами закінчилася б протягом 24 годин, йдеться у матеріалі Newsweek.
"Я сподіваюся, що Трамп це зробить, і я думаю, що він це зробить, чинитиме тиск на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів, і це буде схоже на кінець Корейської війни... Путін, на жаль, отримає близько 20% України, той шматок, який він зараз тримає, але решта України, 80%, всі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаться демократичними, вільними", - вважає Ставрідіс.
Він додав, що Україна також отримає "шлях до НАТО, можливо, за три-п’ять років, це реалістично. Це не найгірший результат у світі".
На його думку, Україна також може отримати членство в Європейському Союзі, який вклав мільярди доларів у допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням.
"Путін буде ненавидіти цю частину України, так само як і українці будуть ненавидіти ту частину, де Путін тримає 20% їхньої країни. Але це переговори", - сказав адмірал у відставці.
Також відомо, що після виборів Дональд Трамп сказав, що він не відкидає діалог з Володимиром Путіним. Але жодних строків чи очікувань від цієї розмови він не озвучив.
Вступ України до НАТО - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Олаф Шольц зробив нову заяву щодо членства України в НАТО. Канцлер Німеччини не вважає за потрібне ухвалювати нові рішення щодо надання Україні запрошення до НАТО, яке є частиною Плану перемоги, запропонованого президентом Зеленським.
Стало відомо, що НАТО може різко змінити хід війни в Україні. Марк Рютте, коментуючи розгортання тисяч північнокорейських військових у Курській області, наголосив на необхідності активізувати зусилля для зміни перебігу російсько-української війни.
Президент України Володимир Зеленський пояснив важливість запрошення України до НАТО. Він повідомив, що сьогодні є шанс перемогти у Східній Європі, щоб потім не воювати на півночі, на півдні або в африканських країнах. Коли Україна отримає запрошення, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії.
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