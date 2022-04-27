Психолог пояснила, чому російські окупанти паскудять і забруднюють калом захоплені будинки / Колаж УНІАН, Reuters

Для російських окупантів процес оправлення "великої" фізіологічної потреби ‒ певного роду ритуал або послання. Про це повідомляє ТСН з посиланням на коментар психоаналітично орієнтованого психолога Марини Зубрицької.

"Перше, що спадає на думку, - залякування. Діти віком до трьох років можуть гратися калом, бруднити їм все навколо, какати-пісяти в заборонених для цього місцях тощо. У несвідомому бажанні налякати дорослих, якось знайти на них, великих і грізних, управу. Як правило, якщо таке відбувається з дітьми на регулярній основі, ми замислюємося, за що дитина може нам мстити або чому хоче нас налякати?",- каже вона.

Зубрицька стверджує - сильно боялися. І хотіли настільки брудним способом домогтися хоч якогось спокою з самоствердженням.

"Швидше за все, окупанти несвідомо боялися. Відчували себе кинутими і атакованими, заздрили. Вони несвідомо обрали таку форму контролю оточуючих. Відраза - сильна емоція. З її допомогою можна результативно деморалізувати людей, позбавляти їх банально бажання тебе чіпати або зв'язуватися. Так можна встановлювати "свій порядок денний". Чим жахливіше і огидніше дійство, тим вище може бути контроль. Якщо я здатний розмазати власні фекалії по стінах, значить, ти повинен розуміти, з яким безбашенним чуваком ти маєш справу, розуміти і боятися", ‒ сказала психолог.

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Нагадаємо, раніше в селі Колесникове (Сумська область) солдати з російської окупантської армії влаштували нове безчинство.

Як повідомляється, солдати армії агресора вигнали у двір цілу сім'ю і оселилися в їхньому приватному будинку. Через кілька діб окупанти пішли і залишили після себе розорене приміщення. Воно виявилося все загаджене сміттям - в тому числі численні упаковки від сухого пайка, який видають загарбникам.

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